HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

Tanzanya'da ana muhalefet partisinden hükümete "toplu katliam" suçlaması

Tanzanya'da ana muhalefetteki Demokrasi ve Kalkınma Partisi (CHADEMA), seçim sonuçlarına yönelik protestolarda çok sayıda sivilin güvenlik güçlerince öldürüldüğünü ileri sürerek, hükümeti "toplu katliam yapmakla" suçladı.

Tanzanya'da ana muhalefet partisinden hükümete "toplu katliam" suçlaması

Partiden yapılan yazılı açıklamada, 29 Ekim genel seçiminin ardından ülke çapında yaşanan protesto gösterilerine güvenlik güçlerinin müdahalesinde, çok sayıda protestocunun öldüğü ve bazı hastanelerin "cesetlerle dolup taştığı" iddia edilerek, "Tanzanya'da Samia Suluhu Hassan yönetimi altında toplu katliamların yaşandığı anlaşılmaktadır." ifadesine yer verildi.

Polisin, öldürülen göstericilerin cesetlerini toplamak üzere hastanelere gönderildiği, bu yolla delil ve istatistiklerin ortadan kaldırılmaya çalışıldığı yönünde raporlar alındığı aktarılarak, yaralıların ulaşım ve iletişim hizmetlerinin çökmesi nedeniyle hastanelere erişemediği kaydedildi.

Güvenlik güçlerinin anayasal hakları doğrultusunda barışçıl protesto düzenleyen vatandaşları gereksiz güç kullanımının şiddetle kınandığı açıklamada, "Güvenlik kurumlarını, aşırı ve orantısız güç kullanımını derhal durdurmaya çağırıyoruz." denildi.

Birleşmiş Milletler ve Uluslararası Ceza Mahkemesi başta olmak üzere uluslararası topluma, "Tanzanya hükümetinin vatandaşlarına karşı işlediği iddia edilen suçlarla ilgili bağımsız bir soruşturma başlatılması" çağrısında bulunuldu.

Tanzanya'da 2021'de kalp rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybeden dönemin Cumhurbaşkanı John Magufuli'nin yerine göreve gelen Hassan, 29 Ekim'de düzenlenen genel seçimde oyların yüzde 97,66'sını alarak cumhurbaşkanlığını korudu.

CHADEMA lideri Tundu Lissu, vatana ihanet suçlamasıyla cezaevinde bulunduğu için seçime katılamazken, ülkenin ikinci büyük muhalefet partisi Değişim ve Şeffaflık İttifakından (ACT-Wazalendo) Luhaga Mpina'nın adaylığı ise Seçim Kurulunca reddedilmişti.

Seçim sonuçlarına itiraz eden muhalefet partileri, sürecin "adil ve şeffaf" yürütülmediğini öne sürmüştü. Bunun ardından 30 Ekim'de başkent Darüsselam'dan başlayarak ülke geneline yayılan seçim protestolarında, güvenlik güçleriyle göstericiler arasında çatışmalar yaşanmıştı.

İnternet erişiminin kısıtlandığı ülkede çıkan olaylarda, bazı araçlar, bir akaryakıt istasyonu ve polis merkezleri ateşe verilirken hükümet sokağa çıkma yasağı ilan edip, durumu kontrol altına almak için orduyu görevlendirmişti.

İngiltere'den bağımsızlığını 1961'de kazanan Tanzanya'da, Devrim Partisi (CCM) 64 yıldır iktidar partisi olarak yönetimde bulunuyor.Kaynak: AA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Hayatını kaybetmişti! 10 kişi hakkında hapis istemiHayatını kaybetmişti! 10 kişi hakkında hapis istemi
16 yaşındaki katil ve babası hakim karşısında16 yaşındaki katil ve babası hakim karşısında

Anahtar Kelimeler:
Tanzanya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Görevden alınan müdür kendini astı!

Görevden alınan müdür kendini astı!

Balıkesir'de depremler devam ediyor! AFAD duyurdu: Büyüklüğü 4.3

Balıkesir'de depremler devam ediyor! AFAD duyurdu: Büyüklüğü 4.3

Fernando Muslera'dan futbol dünyasını karıştıracak açıklama! "Bu spor o kadar da temiz değil..."

Fernando Muslera'dan futbol dünyasını karıştıracak açıklama! "Bu spor o kadar da temiz değil..."

Güllü'nün ölümüyle ilgili yeni gelişme! O rapor ortaya çıktı

Güllü'nün ölümüyle ilgili yeni gelişme! O rapor ortaya çıktı

Sabah kalkıp işe giden beyaz yakayı da buğday hasadı yapan amcayı da ilgilendiriyor! Yapmayan ceza ödeyecek

Sabah kalkıp işe giden beyaz yakayı da buğday hasadı yapan amcayı da ilgilendiriyor! Yapmayan ceza ödeyecek

ABD'li otomobil devi Türkiye'ye dönüyor!

ABD'li otomobil devi Türkiye'ye dönüyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.