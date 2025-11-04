Tanzanya'da ana muhalefet partisinden hükümete "toplu katliam" suçlaması

Partiden yapılan yazılı açıklamada, 29 Ekim genel seçiminin ardından ülke çapında yaşanan protesto gösterilerine güvenlik güçlerinin müdahalesinde, çok sayıda protestocunun öldüğü ve bazı hastanelerin "cesetlerle dolup taştığı" iddia edilerek, "Tanzanya'da Samia Suluhu Hassan yönetimi altında toplu katliamların yaşandığı anlaşılmaktadır." ifadesine yer verildi.

Polisin, öldürülen göstericilerin cesetlerini toplamak üzere hastanelere gönderildiği, bu yolla delil ve istatistiklerin ortadan kaldırılmaya çalışıldığı yönünde raporlar alındığı aktarılarak, yaralıların ulaşım ve iletişim hizmetlerinin çökmesi nedeniyle hastanelere erişemediği kaydedildi.

Güvenlik güçlerinin anayasal hakları doğrultusunda barışçıl protesto düzenleyen vatandaşları gereksiz güç kullanımının şiddetle kınandığı açıklamada, "Güvenlik kurumlarını, aşırı ve orantısız güç kullanımını derhal durdurmaya çağırıyoruz." denildi.

Birleşmiş Milletler ve Uluslararası Ceza Mahkemesi başta olmak üzere uluslararası topluma, "Tanzanya hükümetinin vatandaşlarına karşı işlediği iddia edilen suçlarla ilgili bağımsız bir soruşturma başlatılması" çağrısında bulunuldu.

Tanzanya'da 2021'de kalp rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybeden dönemin Cumhurbaşkanı John Magufuli'nin yerine göreve gelen Hassan, 29 Ekim'de düzenlenen genel seçimde oyların yüzde 97,66'sını alarak cumhurbaşkanlığını korudu.

CHADEMA lideri Tundu Lissu, vatana ihanet suçlamasıyla cezaevinde bulunduğu için seçime katılamazken, ülkenin ikinci büyük muhalefet partisi Değişim ve Şeffaflık İttifakından (ACT-Wazalendo) Luhaga Mpina'nın adaylığı ise Seçim Kurulunca reddedilmişti.

Seçim sonuçlarına itiraz eden muhalefet partileri, sürecin "adil ve şeffaf" yürütülmediğini öne sürmüştü. Bunun ardından 30 Ekim'de başkent Darüsselam'dan başlayarak ülke geneline yayılan seçim protestolarında, güvenlik güçleriyle göstericiler arasında çatışmalar yaşanmıştı.

İnternet erişiminin kısıtlandığı ülkede çıkan olaylarda, bazı araçlar, bir akaryakıt istasyonu ve polis merkezleri ateşe verilirken hükümet sokağa çıkma yasağı ilan edip, durumu kontrol altına almak için orduyu görevlendirmişti.

İngiltere'den bağımsızlığını 1961'de kazanan Tanzanya'da, Devrim Partisi (CCM) 64 yıldır iktidar partisi olarak yönetimde bulunuyor.Kaynak: AA | Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır