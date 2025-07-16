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Tapu işlemleri sırasında nelere dikkat edilir? Tapu işlemleri sırasında dikkat edilmesi gerekenler

Taşınmaz bir mülkün numarasından yüzölçümüne, mahallesinden kimin üzerine kayıtlı olduğuna dair tüm bilgileri ve detayları tapu belgesi gösterir. Kelime kökeni, Eski Türkçe bir kelime olan ve günümüz Türkçesinde "sağlam" anlamına gelen "kapuk" kelimesine dayanmaktadır. Devlete ait olan ve bu konuda yetkilendirilmiş kurumlarda ise çeşitli tapu işlemleri yapılır.

Tapu işlemleri sırasında nelere dikkat edilir? Tapu işlemleri sırasında dikkat edilmesi gerekenler
Ferhan Petek

Konut, arsa, dükkan gibi farklı taşınmaz mülkler gayrimenkuller olarak adlandırılır ve bu gayrimenkullerin sahiplikleri tapu ile belgelenmektedir. Yeni alınan her taşınmaz için tapu çıkartılması, satın alan kişi üzerinde bir tapu belgesi düzenlenmesi gerekir. Bir gayrimenkulün eski sahibinden yeni sahibine kağıt üzerinde aktarılması süreci de tapu işlemleri dahilinde gerçekleştirilmektedir.

Aksamaması ve doğru takip edilmesi gereken bu süreçler birkaç adımdan meydana gelmektedir.
Mülk sahiplerinin güvencesi sahip olunan mülkün türü her ne olursa olsun tapu işlemleri ile sağlanır. Tapu işlemleri süreci mülk sahipliği ve mülkün devir edilmesi ile ilgili birkaç adımdan ibaret olan işlemler ile yapılır. Bu tapu işlemlerinde genel olarak şu aşamalar sırasıyla gerçekleştirilir:

  • Mülk sahibinden sahip olduğu mülke dair tapu belgesinin fotokopisi istenir.
  • Tapu belgesinin fotokopisinde yer alan belgelerle bazı bilgiler incelenir ve sorgulanır.
  • Tapu dairesinden internet aracılığı ile randevu alınır.
  • İstenen resmi belgeler ile birlikte randevu saatinden önce tapu dairesine gidilmesi gerekir.
  • Tapu kaydı imzalama işleminden sonra işlemler için istenen harç ödenir.

Yapılacak olan işlemler ve istenen belgeler gayrimenkulün türüne ya da alınma biçimine göre değişiklikler gösterebilir. Örnek olarak eğer bir konut satışı gerçekleştirilecekse ve konut, konut kredisi ile alınmışsa taşınmazın üzerindeki ipotek durumu kontrol edilir. Eğer alınan konutun borcu daha bitmemişse ve üzerinde bulunan rehin sonlandırılmamışsa tapu sürecinde işlemler durur ve süreç askıya alınır. Kredi ödemesinin bitmesi ya da tarafların anlaşma sağlamasının ardından alım satım işlemi devam edebilir.

Tapu işlemleri için randevu e-Devlet sistemi üzerinden ya da telefon ile alınabilir. Telefon ile randevu alınacaksa ALO 181 çağrı merkezi aranmalıdır. E-Devlet sistemi üzerinden randevu alma işlemi yapılacaksa önce e-Devlet sistemine T.C. kimlik numarası ve kişiye özel verilen şifre ile giriş yapılması gerekir. Ardından Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nden randevu alma işlemi gerçekleştirilir.

İşlemler için taraflardan istenen belgeler şunlardır:

  • T.C. Kimlik belgesi
  • Vekaletname (Eğer hak sahibi dışında biri ile işlem yapılacaksa)
  • Fotoğraf
  • DASK (Zorunlu Deprem Sigortası)
  • Yetki Belgesi
  • Emlak beyan değeri / Tapu rayiç bedeli

Tapu işlemleri sırasında nelere dikkat edilir?

Eğer henüz tamamlanmamış olan bir proje dahilinde konut satın alma işlemi yapıldıysa ödeme tamamlanmış olsa dahi tapunun hemen teslim edilmesi mümkün olmayabilir. Bu süreçte emlak vergisi beyanında bulunulmasına gerek yoktur. Tapu bilgilerinin Tapu Genel Müdürlüğü kayıtları ile uyumlu olması gerekir. Bu yüzden kontrol edilmelidir.

Gerçekleştirilecek olan tapu işlemleri süreçleri içinde öncesinde ve sonrasında dikkat edilmesi gereken durumlar bulunmaktadır. Tüm bu durumlar Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün internet sitesinde de yayınladığı tapu işlemleri rehberinde belirtilmiştir.

Tapu işlemleri sırasında dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

Tapu işlemleri ve tapu devri yaparken dikkat edilmesi gereken bazı noktalar bulunmaktadır. Bu noktalar tapu işlemleri rehberine göre belirlenmiştir ve Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’ne ait olan resmi internet sitesinde de yer almaktadır. Bu rehberde yer alan bilgilere göre farklı durumlara göre yapılacak olan tapu işlemleri aralarında farklılıklar bulunmaktadır. Dikkat edilmesi gereken durumlardan bazıları şu şekildedir:

  • Tapu müdürlüğünde gerçekleştirilecek olan işlemler için randevu alınması gerekir.
  • Müdürlükten talep edilen belgelerin randevu gününden önce hazırlanmış olması gerekir.
  • Tapu işlemleri için başvurunun hem alıcı hem de satıcı tarafından yapılması gerekir.
  • Tapu harcı ödenmelidir.
  • Tapu transferi yapılırken hem alıcının hem de satıcının işlemlerin yapıldığı yerde hazır bulunması gerekir.
  • İşlemlerden önce gayrimenkulün ziyaret edilmesi ve iyice incelenmesi gerekir.
  • Tapu ve anahtar teslim sırasında evrakın eksiksiz olduğu kontrol edilmelidir.
  • Eğer gayrimenkulün tamamlanmamış bir borcu varsa ya da ipoteği varsa kaldırıldığından emin olunmalıdır.
  • Zorunlu deprem sigortası kontrol edilmelidir.
  • İskan belgelerinin durumunu kontrol etmek gerekir.
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e-devlet Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tapu tapu alım satım
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