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Tarih değişmişti! CHP kurultayı davasında, İstinaf Mahkemesi yetkili mahkemeyi belirledi

CHP’nin 38’inci Olağan Kurultayı’nda usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla, aralarında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da bulunduğu 12 kişi hakkında açılan davada, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 5’inci Ceza Dairesi, görevli mahkemenin Ankara 26'ncı Asliye Ceza Mahkemesi olduğuna kesin olarak karar verdi.

Tarih değişmişti! CHP kurultayı davasında, İstinaf Mahkemesi yetkili mahkemeyi belirledi
Begüm Özkaynak

CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde yapılan 38'inci Olağan Kurultay'ında usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma, 3 Haziran'da tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, yolsuzluk soruşturmasından tutuklu bulunan ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu dahil 12 kişi için Siyasi Partiler Kanunu'nun 112'nci maddesindeki 'oylamaya hile karıştırma' suçundan 3 yıla kadar hapis ve siyasi yasak talep edildi. İddianame, Ankara 26'ncı Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Ankara 26'ncı Asliye Ceza Mahkemesi, rüşvet iddialarının ağır cezalık suç olduğu kanaatiyle 'görevsizlik' kararı verdi ve dosyanın ağır ceza mahkemesine gönderilmesine hükmetti.

Tarih değişmişti! CHP kurultayı davasında, İstinaf Mahkemesi yetkili mahkemeyi belirledi 1

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, dosyanın Ankara 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesine itiraz etti. Görevsizlik kararı, Ankara 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nin 30 Haziran 2025 tarihli kararıyla kaldırıldı. Ankara 26'ncı Asliye Ceza Mahkemesi, 4 Temmuz’da yeniden 'görevsizlik' kararı vererek görev uyuşmazlığının giderilmesi için dosyayı Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 5'inci Ceza Dairesine gönderdi.

Tarih değişmişti! CHP kurultayı davasında, İstinaf Mahkemesi yetkili mahkemeyi belirledi 2

DAVANIN ANKARA 26. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ’NDE GÖRÜLMESİNE KARAR VERİLDİ

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) 5’inci Ceza Dairesi, CHP’nin kurultayına ilişkin açılan davada görevli mahkemenin Ankara 26’ncı Asliye Ceza Mahkemesi olduğuna kesin olarak karar verdi. Kararda, sanıklar hakkında açılan davada, Ankara 26’ncı Asliye Ceza ile Ankara 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi arasında çıkan görev uyuşmazlığı değerlendirildi. BAM 5’inci Ceza Dairesi, Ankara 26'ncı Asliye Ceza Mahkemesi’nin görevsizlik kararının hukuki değerlerden yoksun olduğunu belirtti. Kararda, söz konusu görevsizlik kararının kaldırılmasının zorunlu olduğu vurgulanarak, 26'ncı Asliye Ceza Mahkemesi’nin davaya bakmakla kesin olarak görevli olduğuna oy birliğiyle karar verildi.

(DHA)

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