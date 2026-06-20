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Tarihi Harput’ta atlı jandarma mesaisi

Elazığ İl Jandarma Komutanlığına bağlı Atlı Jandarma Timi, tarihi Harput Mahallesi’nde önleyici kolluk faaliyeti yürüttü.

Tarihi Harput’ta atlı jandarma mesaisi

Elazığ İl Jandarma Komutanlığı unsurları, sit alanları ile tarihi ve turistik bölgelerde emniyet ve asayişin sağlanması amacıyla planlanan devriye faaliyetlerini sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında Atlı Jandarma Timi, motorlu araçların girişine uygun olmayan dar sokaklar ile tarihi mekanların çevresinde görev yaptı.

Kentin tarihi yerleşkesi olan Harput Mahallesi’nde gerçekleştirilen önleyici kolluk faaliyetiyle, bölgedeki emniyet tedbirlerinin desteklenmesi ve asayiş olaylarının önüne geçilmesi hedefleniyor. Atlı jandarma ekiplerinin, belirlenen takvim doğrultusunda ilçelerdeki tarihi ve turistik noktalarda devriye görevine devam edeceği öğrenildi.

Tarihi Harput’ta atlı jandarma mesaisi 1
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Elazığ jandarma
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