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Tarihi Kayhan Çarşısı’nda büyük yangın

Bursa’da pideli köftesi ve Bat Pazarı ile meşhur tarihi binaların bulunduğu çarşıda yangın çıktı. İkinci el mobilya satan iş yerinde çıkan yangın çatıya sıçradı. Bursa’nın birçok yerinden görünen siyah dumanlar gökyüzünü kapladı.

Tarihi Kayhan Çarşısı’nda büyük yangın

Edinilen bilgiye göre, olay Kayhan Mahallesi’ndeki Bat Pazarı diye bilinen ikinci el eşya satımı yapılan çarşıda meydana geldi. İddiaya göre, ikinci el mobilya satan bir iş yerinin ikinci katında elektrik kontağından çıkan yangın kısa sürede eski yapının çatısını sardı.
Bursa’nın birçok bölgesinden görülen siyah duman bir anda gökyüzünü kapladı. İhbar üzerine olay yerine Bursa Büyükşehir İtfaiye Dairesine bağlı çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi. Çevre güvenliği alan polis ekipleri yangın bölgesine sivil vatandaşların girmesine izin vermedi. Yangınla ilgili tahkikat başlatılırken söndürme çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Tarihi Kayhan Çarşısı’nda büyük yangın 1

Tarihi Kayhan Çarşısı’nda büyük yangın 2

Tarihi Kayhan Çarşısı’nda büyük yangın 3

Tarihi Kayhan Çarşısı’nda büyük yangın 4

Tarihi Kayhan Çarşısı’nda büyük yangın 5

Tarihi Kayhan Çarşısı’nda büyük yangın 6

Tarihi Kayhan Çarşısı’nda büyük yangın 7

Tarihi Kayhan Çarşısı’nda büyük yangın 8

Tarihi Kayhan Çarşısı’nda büyük yangın 9

Tarihi Kayhan Çarşısı’nda büyük yangın 10
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Bursa
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