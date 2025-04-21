HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Tarihi köprüde korkutan anlar: Boğulan 3 kişi insan zinciri oluşturularak kurtarıldı!

Batman-Diyarbakır arasında bulunan Malabadi Köprüsü'nden Batman Çayı'na düşen ve onu kurtarmak için suya atlayan 2 kişi boğulma tehlikesi geçirdi. Çevrede toplanan vatandaşlar el ele tutuşup oluşturdukları insan zinciri ile 3 kişiyi kurtardı. Kurtarma anı bir vatandaş tarafından anbean kaydedildi.

Tarihi köprüde korkutan anlar: Boğulan 3 kişi insan zinciri oluşturularak kurtarıldı!

Batman-Diyarbakır arasında bulunan Malabadi Köprüsü'nde deyim yerindeyse can pazarı yaşandı. Köprünün altından geçen Batman Çayı'na eğilen bir kişi dengesini kaybederek suya düştü.

Yüzme bilmediği için çırpınmaya başlayınca çevredeki 2 kişi onu kurtarmak için suya atladı. Bu kez onlar da suda zor anlar yaşamaya başlayınca, sahilde bulunan vatandaşlar el ele tutuşarak insan zinciri oluşturdu.

köprü

Bel hizasına kadar çaya giren vatandaşlar, boğulma tehlikesi geçiren 3 kişiyi tek tek sudan çıkardı. O anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

(DHA)Bu içerik Nilgün Akbıyık tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Süleyman Soylu’dan KKTC iddiaları sonrası zehir zemberek sözler! “Namussuzlar, operasyon çocukları”Süleyman Soylu’dan KKTC iddiaları sonrası zehir zemberek sözler! “Namussuzlar, operasyon çocukları”
Samsun'da sis etkili oluyorSamsun'da sis etkili oluyor

Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır Batman
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
New Balance’a 1.7 milyonluk “Domuz Derisi” cezası

New Balance’a 1.7 milyonluk “Domuz Derisi” cezası

Mourinho'yu yerden yere vurdu! Serdar Ali Çelikler: Bir insan geri zekalı olsa...

Mourinho'yu yerden yere vurdu! Serdar Ali Çelikler: Bir insan geri zekalı olsa...

Meteoroloji tarih verdi! Bu kez çok kuvvetli geliyor: 1 hafta sürecek

Meteoroloji tarih verdi! Bu kez çok kuvvetli geliyor: 1 hafta sürecek

Polisler şüphe üzerine durdurdu! Araçtan yılan çıktı... Biri piton

Polisler şüphe üzerine durdurdu! Araçtan yılan çıktı... Biri piton

Eski vekilin oğlu annesini öldürdü

Eski vekilin oğlu annesini öldürdü

Programın konusunu açıkladı tehdit yağdı!

Programın konusunu açıkladı tehdit yağdı!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.