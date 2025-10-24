Tarihteki ilk kral Sargon’un iki heykeli Diyarbakır Müzesi’nde ziyarete açıldı

Tarihteki ilk kral olarak bilenen Sargon’un iki heykeli, Diyarbakır Müzesi’nde ziyarete açıldı.

"Medeniyetler Yolu Projesi" kapsamında Diyarbakır Müzesi’nin bahçesinde tarihi taş eserler ve heykeller sergilenmeye başlandı. En dikkat çeken eserler ise tarihin ilk kralı olarak bilinen Kral Sargon’un iki heykeli oldu.

Kireç taşından yapılan heykeller, Sargon’un yüz hatlarını birebir yansıtıyor. Sümerler döneminde yaşamış olan Kral Sargon, şehir devletlerini ele geçirerek Basra Körfezi’nden Akdeniz’e, İç Anadolu’dan Filistin’e kadar uzanan geniş bir bölgeyi hakimiyeti altına aldı.

Tarihteki ilk kral olarak bilinen Sargon, askeri ve ticari reformlarıyla sonraki krallara da örnek oldu.

MEDENİYETLER YOLU PROJESİ CANLILIK KATTI

Diyarbakır Müze Müdür Vekili Müjdat Gizligöl, Diyarbakır Müzesi’nin Türkiye’nin en eski ve köklü müzelerinden biri olduğunu söyledi. Gizligöl, "1934 yılında kurulmuş müzemizde 36 bin 352 tane eserimiz var. Bunlardan çok sayıda eserimiz de taş eser olarak nitelendirdiğimiz eserlerdi. Tabii ki bunların sadece bin 600 tanesini sergileme şansına sahibiz fiziki koşullardan dolayı. Fakat çok büyük bir bahçemiz olduğu için bu bazı taş eserleri müze bahçesine koymayı uygun gördük. Bütün vatandaşlarımız gelip bunları görsün istedik. Bir çalışma başlattık. Daha önce de duyurusunu yapmıştık. ’Medeniyetler Yolu’ dediğimiz bir yol yapacaktık. Müzemizin bahçesinde ’Medeniyetler Yolu’ olarak planladığımız bir projemiz vardı. Bu proje kapsamında da 9 tane heykeli bu yolun çeşitli yerlerine koymayı düşünüyorduk. Bunlardan 2 tanesi de Sargon olarak nitelendirdiğimiz eser. Müzemizin envanterinde 2 tane Sargon heykeli dediğimiz heykelimiz mevcut. Bunlar kireç taşından yapılmış. Yüzler belirgin bir şekilde verilmiş. Tarihteki Sargon karakterine baktığımızda ölçüleri, yüz hatları birebir bunun Sargon olduğunu işaret etmekte" dedi.

TARİHTEKİ İLK KRAL

Kral Sargon’un hayat hikayesi hakkında bilgi veren Gizligöl, şunları söyledi: ’’Tabii ki Sargon kim? Öncelikle bundan da bahsetmek gerekiyor. Sargon esasında Sümerli olmayan bir karakter. Sümer şehir devletlerinde yaşıyor. Doğumu enteresandır. Bir sepete konuluyor, sepet nehre bırakılıyor. Daha sonra Kish şehrinin yöneticisi onu alıyor, sarayda büyütüyor. Hatta ona kadeh sunumu görevi veriyor. Yani suikast düzenlenmesin diye önce kadehinden o içiyor. Ya da eğer bir sunum yapılacağı zaman yani içecek ikram edileceği zaman bunu tamamen Sargon’a devrediyor. Yani çok güvenli bir adam. Daha sonra Sargon, Sümerlilerde önemli bir karakter haline geldikten sonra önce Kish şehrinin imparatoru oluyor. Daha sonra bütün Sümer kentlerini ele geçiriyor. Yani Basra Körfezi’nden Akdeniz’e, hatta İç Anadolu Bölgesi’ne, güneyde Filistin bölgesine kadar bütün bereketli hilal olarak adlandırdığımız Orta Doğu’nun neredeyse tamamını ele geçiriyor. Bu şekilde şehir devletlerinden imparatorluğa geçişi sağlayan ilk kişidir. Yani aslında ilk imparatorluk kralıdır. İlk kraldır zaten. Çünkü önceleri Sümerler ve Sümerlerden önce sadece şehir devletleri vardı ve şehirlerin imparatorlukları vardı. Sargon ele geçirdiği bütün bölgelerde hakimiyet kuruyor. Yani tarihteki ilk büyük kraldır ve gelmiş geçmiş en büyük kraldır esasında. Dolayısıyla bu önemli şahsiyetin heykellerini müze bahçemize koymayı uygun gördük. 2 tane heykel koyduk. Vatandaşlar gelip ziyaret edebilirler. Çünkü tarihteki en önemli figürlerden biridir. Kendisinden sonraki medeniyetlere referans olmuş. Kendisinden sonraki krallara referans olmuş. Askeri anlamda, ticaret anlamında önemli reformlar yapmış. Ve onun takipçileri Sargon’u ’büyük kral’, ’büyük imparator’ olarak kabul etmişlerdir. Ve gerek Akat imparatorları, gerek Asur imparatorları, Babil imparatorları Sargon’un izinden gelmiştir."

Kaynak: İHA