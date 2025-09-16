HABER

Tarım arazisine devrilen otomobilde 4 kişi yaralandı

Afyonkarahisar’da kontrolden çıkarak yol kenarındaki tarım arazisine devrilen otomobilde 4 kişi yaralandı.

Kaza, Emirdağ ilçesi Daydalı köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, E.T., yönetimindeki otomobil sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki tarım arazisine devrildi. Kazada sürücüyle birlikte toplam 4 kişi yaralandı. Yaralılar kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

