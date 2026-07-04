HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 17 yaralı

Konya'nın Ereğli ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 7'si çocuk 17 kişi yaralandı. Yaralılardan durumu ciddi olan Ü.K. (51) hastanede yapılan müdahalenin ardından Konya Şehir Hastanesine sevk edildi. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 17 yaralı

Kaza, Çiller ile Kamışlıkuyu Mahallesi arasındaki yolda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 63 VK 783 plakalı mevsimlik tarım işçilerini taşıyan minibüs kontrolden çıkarak devrildi.

Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 17 yaralı 1

İŞÇİLERİ TAŞIYAN SERVİS KAZA YAPTI: 17 YARALI

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada araçta bulunan 7'si çocuk 17 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 17 yaralı 2

YARALILARDAN BİRİNİN DURUMU AĞIR

Yaralılardan durumu ciddi olan Ü.K. (51) hastanede yapılan müdahalenin ardından Konya Şehir Hastanesine sevk edildi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Takla atan otomobildeki 4 üniversite öğrencisi yaralandıTakla atan otomobildeki 4 üniversite öğrencisi yaralandı
Kontrolden çıkan traktör şarampole devrildi: 1 yaralıKontrolden çıkan traktör şarampole devrildi: 1 yaralı

Anahtar Kelimeler:
Konya kaza
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Erdal Beşikçioğlu tarafını seçti iddiası: Kılıçdaroğlu mu, Özgür Özel mi?

Erdal Beşikçioğlu tarafını seçti iddiası: Kılıçdaroğlu mu, Özgür Özel mi?

Çarpıcı iddia: "İYİ Partili Gürban AK Parti'ye geçecek"

Çarpıcı iddia: "İYİ Partili Gürban AK Parti'ye geçecek"

Dünya Kupası'nda Mısır Avustralya'yı eledi! Tarih yazdı

Dünya Kupası'nda Mısır Avustralya'yı eledi! Tarih yazdı

Halef'i bıraktı kararını verdi! Yeni partneri bakın kim oldu

Halef'i bıraktı kararını verdi! Yeni partneri bakın kim oldu

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Bakan Şimşek imzaladı: 6 ay geçerli olacak

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Bakan Şimşek imzaladı: 6 ay geçerli olacak

Herkes onu konuşuyor! Pilotun maaşını gören şoke oldu

Herkes onu konuşuyor! Pilotun maaşını gören şoke oldu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.