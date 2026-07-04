Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 17 yaralı

Kaza, Çiller ile Kamışlıkuyu Mahallesi arasındaki yolda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 63 VK 783 plakalı mevsimlik tarım işçilerini taşıyan minibüs kontrolden çıkarak devrildi.

İŞÇİLERİ TAŞIYAN SERVİS KAZA YAPTI: 17 YARALI

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada araçta bulunan 7'si çocuk 17 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

YARALILARDAN BİRİNİN DURUMU AĞIR

Yaralılardan durumu ciddi olan Ü.K. (51) hastanede yapılan müdahalenin ardından Konya Şehir Hastanesine sevk edildi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır