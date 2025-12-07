Tarım işçilerini taşıyan minibüsün şarampole uçtu

Kaza, dün öğle saatlerinden sonra Nurdağı ilçesi kırsal Olucak Mahallesi yakınlarında meydana gelmişti. Tarım işçilerini taşıyan E.Y. (59) idaresindeki minibüs şarampole uçmuştu. Kazada Emine Y. (55) hayatını kaybederken, sürücü E.Y. ile araçtaki R.K. ve F.Y. ağır yaralanmıştı. Kaza anına ait cep telefonu görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde yoğun trafikte araçlar güçlükle ilerlerken, kontrolden çıkan minibüsün karşı şeride geçerek şarampole uçma anları ve yaşanan panik yer aldı. Görüntülerin devamında diğer araçlardaki vatandaşların panikle yardıma koştukları görüldü. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır