Orman Genel Müdürlüğü'ne ait uçakla irtibat koptu! Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor

Son dakika... Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Hırvatistan'ın Zagreb şehrindeki Orman Genel Müdürlüğü uçağıyla irtibatın kesildiği ifade edildi. Bakanlıktan gelen bilgilendirmeye göre, bölgede arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.

Doğukan Akbayır

Son dakika... Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan konuya ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamanın tamamı şu şekilde:

"Orman Genel Müdürlüğümüze ait 2 adet AT802 yangın söndürme uçağımız, Hırvatistan Zagreb’te planlanmış olan bakım faaliyeti için Çanakkale’den hareket etmiştir. 2 uçak meteorolojik şartlar sebebiyle geceyi Hırvatistan Rejika Havaalanı’nda geçirmiş, bugün TSİ 17.38’de Zagrep Havaalanı için kalkış yapmasını müteakip, hava muhalefeti sebebiyle tekrar Rejika Havaalanı’na dönüşe geçmişlerdir. Dönüş rotası esnasında bir uçağımız Rejika Havaalanı’na inmiş, ancak diğer uçakla TSİ 18.25’te telsiz irtibatı kesilmiştir. Görevli pilotumuza ve uçağa ulaşmak için Hırvatistan birimleriyle koordineli olarak arama kurtarma çalışmaları başlatılmıştır."

Ayrıntılar geliyor...

Tarım ve Orman Bakanlığı
