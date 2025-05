Tarımda don can sıkmıştı! Erdoğan, 'Belirli ürünlerde sıkıntı yaşayacağız' diyerek tek tek saydı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde ziraat odası başkanlarıyla bir araya geldi. Üreticilerin sorunlarını dinleyen Erdoğan, tarımda karşılaşılan zorluklara rağmen her zaman çiftçilerin yanında olduklarını belirterek, "23 yıl boyunca çiftçilerimizi yalnız bırakmadık. İnşallah bundan sonra da çiftçilerimizin, üreticilerimizin her daim yanlarında olmaya devam edeceğiz" dedi.

14 MAYIS ÇİFTÇİLER GÜNÜ'NÜ KUTLADI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen programda ziraat odaları başkanlarıyla bir araya geldi. Programda konuşan Erdoğan, "14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü münasebetiyle sizlerle beraber olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Sizlerin şahsında tüm çiftçilerimizin Dünya Çiftçiler Günü’nü şimdiden tebrik ediyorum. Bu anlamlı günün çiftçilerimiz, milletimiz ve ülkemiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

"BELLİ ÜRÜNLERDE SIKINTI YAŞAYACAĞIZ"

Geçtiğimiz ay yaşanan hava koşullarının bazı tarım ürünlerinde hasara yol açtığını belirten Erdoğan, "Özellikle belli ürün gruplarında bu sene sıkıntı yaşayacağımız anlaşılıyor. Şimdiye kadarki tespitlerimiz kayısı, üzüm, elma, şeftali, nektarin gibi bazı meyve gruplarında farklı derecelerde hasar meydana geldiğini gösteriyor" dedi.

Gıda güvenliğinde tehdit olmadığını vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Stratejik ürünlerle ilgili olarak gıda arz güvenliğimiz açısından hamdolsun bir tehlike söz konusu değil. Tarım Bakanlığımız süreci ilk günden beri yakından takip etmekte, biz de düzenli olarak bakanımızdan gerekli bilgileri alıyoruz. Bu süreçte tarım sigortasıyla Çiftçi Kayıt Sistemi’nin önemini bir kez daha gördük. Prim bedelinin yüzde 70’e kadarı devletimiz tarafından ödenen TARSİM konusunda maalesef halen arzu edilen seviyenin çok uzağındayız. Çiftçilerimizin kayıt ve sigorta yaptırmasının teşvik edilmesi noktasında sizlerin desteğine güveniyorum."

"MÜŞTEREK ÇALIŞMAMIZI YAPIP HER TÜRLÜ DESTEĞİ VERECEĞİZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün 4. Tarım Orman Şurası’nın açılışının yapılacağını belirterek, "Orada çiftçilerimizi ilgilendiren birçok konuya temas edeceğiz" dedi. "23 yıl boyunca çiftçilerimizi asla yalnız bırakmadığımızın en yakın şahidi Türkiye Ziraat Odaları Birliği olarak sizlersiniz" diyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İnşallah bundan sonra da çiftçilerimizin, üreticilerimizin her daim yanlarında olmaya devam edeceğiz. Tarım sektörümüzün gelişmesine, güçlenmesine, ilerlemesine verdiğiniz müstesna katkılar için sizlere teşekkür ediyorum. Sizlerin vasıtasıyla ülkemizdeki tüm çiftçilerimize olan minnettarlığımızı ifade etmek istiyorum. Rabbim yol arkadaşlığımızı, dayanışmamızı, muhabbetimizi daim eylesin. İnşallah bu don, kuraklık, şu bu vs. bütün bunlara karşı bakanlığımızla müşterek çalışmalarımızı yapıp, elimizden gelen her türlü desteği vererek bu badireyi süratle, inşallah en az zayiatla atlatacağız. Bunun için gerek İbrahim Bey, gerek Hakkı Bey bu çalışmaları süratle yürütüp, isabetli kararları alıp tüm vatandaşlarımıza ulaştıralım" diye konuştu.

Programa katılan ziraat odaları başkanları söz alarak, bölgelerindeki sorunları dile getirdi.