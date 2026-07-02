HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

Tarlada çıkan yangın yerleşim yerlerine ulaşmadan söndürüldü

Konya'da bir tarlada çıkan yangın, yerleşim yerlerine sıçramadan söndürülürken, yanan tarla havadan görüntülendi. Yangında yaralanan olmazken, tarlada maddi hasar meydana geldi. Yanan tarla dron ile görüntülendi. Yangın ile ilgili tahkikat başlatıldı.

Tarlada çıkan yangın yerleşim yerlerine ulaşmadan söndürüldü

Yangın, merkez Karatay ilçesi Erler Mahallesi Saraçoğlu Caddesi üzerindeki bir besi çiftliğinin ekili tarlasında çıktı. Edinilen bilgiye göre, Besi çiftliğinin yanında bulunan bir tarlada henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.

Tarlada çıkan yangın yerleşim yerlerine ulaşmadan söndürüldü 1

TARLADA ÇIKAN YANGIN YERLEŞİM YERLERİNİ TEHDİT ETTİ

Çiftlikte çalışan vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederek yerleşim yerlerine sıçramadan kontrol altına aldı. Yangında yaralanan olmazken, tarlada maddi hasar meydana geldi. Yanan tarla dron ile görüntülendi.

Tarlada çıkan yangın yerleşim yerlerine ulaşmadan söndürüldü 2

Yangın ile ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bakan Fidan, Moro İslam Kurtuluş Cephesi lideri İbrahim'i kabul ettiBakan Fidan, Moro İslam Kurtuluş Cephesi lideri İbrahim'i kabul etti
Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 7 tutuklama, 1 adli kontrolMalatya'da uyuşturucu operasyonunda 7 tutuklama, 1 adli kontrol

Anahtar Kelimeler:
yangın Konya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Tıbbi bitki çayları için aktar ve market devri kapandı! Sadece eczanelerde satılacak

Tıbbi bitki çayları için aktar ve market devri kapandı! Sadece eczanelerde satılacak

Yeni parti iddiaları sonrası Gürsel Tekin'den dikkat çeken çıkış

Yeni parti iddiaları sonrası Gürsel Tekin'den dikkat çeken çıkış

Hakan Çalhanoğlu'ndan milli takım dönüşü flaş karar!

Hakan Çalhanoğlu'ndan milli takım dönüşü flaş karar!

Usta oyuncu apar topar defnedildi! Sadece belediye işçileri vardı

Usta oyuncu apar topar defnedildi! Sadece belediye işçileri vardı

Dün hayata geçirilmişti: Makinelerin önünde uzun kuyruklar oluştu!

Dün hayata geçirilmişti: Makinelerin önünde uzun kuyruklar oluştu!

BTK'dan IMEI kayıtlarında yeni dönem! Kritik süre uyarısı

BTK'dan IMEI kayıtlarında yeni dönem! Kritik süre uyarısı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.