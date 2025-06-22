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Tarlada park halindeki aracında cansız bedeni bulundu

Denizli'nin Acıpayam İlçesinde ovada park halinde bulunan aracım içinde ceset bulundu. Cesedin bulunduğu araçta yapılan incelemelerde şahsa ait köstebek tüfeği bulundu.

Tarlada park halindeki aracında cansız bedeni bulundu

Olay, Denizli'nin Acıpayam İlçesi Dodurga Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tarlaya çalışmaya giden vatandaşların dikkatini yol kenarında uzun süre park halinde duran otomobil dikkatlerini çekti. Olaydan şüphelenen vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen Jandarma ekiplerinin kontrolü üzerine otomobil içerisinde Cihan İlhan'ın hareketsiz halde bulundu. Jandarma ekiplerinin talebi üzerine olay yerine sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde Cihan İlhan'ın uzun süre önce öldüğü belirlendi. Jandarma ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemelerde araçta Cihan İlhana ait köstebek tüfeğine ulaştı. İlhan'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Denizli
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