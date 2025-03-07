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  4. Tarsus Belediyesi'nden bahar temizliği: Şehir daha temiz ve ferah oluyor

Tarsus Belediyesi'nden bahar temizliği: Şehir daha temiz ve ferah oluyor

07.03.2025 17:14
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Tarsus Belediyesi, baharın gelmesiyle birlikte kentin dört bir yanında kapsamlı bir temizlik ve bakım çalışması başlattı. Kentin estetiğini ön planda tutarak vatandaşların daha sağlıklı bir çevrede yaşamalarını sağlamak amacıyla gerçekleştirilen bu çalışmalar, parklardan yeşil alanlara, caddelerden sokaklara kadar her noktada titizlikle sürdürülüyor.

Tarsus Belediyesi'nden bahar temizliği: Şehir daha temiz ve ferah oluyor

Tarsus’un daha temiz, bakımlı ve ferah bir görünüme kavuşması için yürütülen bahar temizliği çalışmaları, şehre tazelik katmaya devam ediyor.

Kent estetiğini ön planda tutan ve vatandaşların daha sağlıklı bir çevrede yaşaması için çalışan Tarsus Belediyesi, baharın tazeliğini şehre taşıyor.Kentin dört bir yanı titizlikle temizlenip bakımdan geçiriliyor. Ekipler, parklardan yeşil alanlara, caddelerden sokaklara kadar her noktada yürüttükleri çalışmalarla Tarsus'u daha temiz, bakımlı ve ferah bir görünüme kavuşturduğu ifade edildi.

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Temiz ve düzenli kent hedefiyle çalışmaların aralıksız süreceğini belirten Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, "Vatandaşlarımızın daha ferah ve sağlıklı bir çevrede yaşaması için ekiplerimiz gece gündüz sahada. Tarsus’un güzelliğini hep birlikte koruyacağız. Baharın enerjisiyle yenilenen Tarsus’un sokaklarında, temizliğin ve düzenin farkını hep birlikte hissedeceğiz" dedi.

(İHA)
Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Mersin Tarsus bahar
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