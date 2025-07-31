Tarsus'ta kaza yapan elyaf yüklü tır alev alev yandı

Olay, Pozantı-Tarsus otoyolu Karakütük Damlama mevkisinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Y.A. yönetimindeki elyaf yüklü plakası öğrenilemeyen tır refüje çarpıp devrildi. Alev topuna dönen tırın sürücüsü çevredeki vatandaşlar yardımıyla çıkarıldı. Sürücü kazayı yara almadan atlattı.

OTOYOL SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Yola savrulan tırdaki elyaf otoyolunu adeta savaş alanına döndürdü. Dumanlar gökyüzünü kaplarken, tırın lastiklerinde de patlama meydana geldi. Otoyol yangın nedeniyle trafiğe kapatıldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürüldü.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

(İHA)

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