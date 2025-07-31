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Tarsus'ta kaza yapan elyaf yüklü tır alev alev yandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde refüje çarpıp devrilen elyaf yüklü tır alev alev yandı. Otoyol yangın nedeniyle trafiğe kapatıldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürüldü.

Tarsus'ta kaza yapan elyaf yüklü tır alev alev yandı

Olay, Pozantı-Tarsus otoyolu Karakütük Damlama mevkisinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Y.A. yönetimindeki elyaf yüklü plakası öğrenilemeyen tır refüje çarpıp devrildi. Alev topuna dönen tırın sürücüsü çevredeki vatandaşlar yardımıyla çıkarıldı. Sürücü kazayı yara almadan atlattı.

Tarsus ta kaza yapan elyaf yüklü tır alev alev yandı 1

OTOYOL SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Yola savrulan tırdaki elyaf otoyolunu adeta savaş alanına döndürdü. Dumanlar gökyüzünü kaplarken, tırın lastiklerinde de patlama meydana geldi. Otoyol yangın nedeniyle trafiğe kapatıldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürüldü.
Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

(İHA)

30 Temmuz 2025
30 Temmuz 2025

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Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
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Anahtar Kelimeler:
Mersin Tarsus kaza
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