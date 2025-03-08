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Tartıştığı erkek arkadaşını bıçakladı

08.03.2025 10:51
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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde Esranur E. (20), tartıştığı erkek arkadaşı Emre G.'yi (22), bıçakla kalçasından yaraladı.

Tartıştığı erkek arkadaşını bıçakladı

Olay, gece saatlerinde Kazımiye Mahallesi Spor Aralığı Sokak'ta meydana geldi. Emre G. ile kız arkadaşı Esranur E., arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

KALÇASINDAN BIÇAKLADI

Apartman girişinde meydana gelen tartışma sırasında Esranur E., üzerindeki bıçakla Emre G.'yi kalçasından bıçaklayıp kaçtı.

İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Emre G., ambulansta yapılan ilk müdahalesinin ardından Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, kaçan Esranur G.'yi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

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(DHA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Tekirdağ bıçak
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