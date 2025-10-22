HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Tartıştığı eşi ve kızını silahla yaraladı

TRABZON’da evde tartıştığı eşi H.H. (52) ile kızı İ.H.’yi (22) tabancayla vurarak yaralayan E.H. (62) gözaltına alındı.

Tartıştığı eşi ve kızını silahla yaraladı

Olay, saat 03.00 sıralarında Bahçecik Mahallesi Yeni Cami Sokak’taki bir apartmanda meydana geldi. Apartman dairesinde yaşayan E.H., evde bilinmeyen nedenle tartıştığı eşi H.H. ve üniversitede öğrenim gören kızı İ.H.’ye iddiaya göre tabancayla ateş etti. Karın ve ayak bölgelerinden yaralanan anne ve kızı kanlar içinde kaldı. Silah seslerini duyan komşularının ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi’ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Ameliyata alınan anne ile kızının hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi. Şüpheli H.H. de polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)Kaynak: DHABu içerik Jale Uslu tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Umman'da görkemli karşılama! F-16'lar ve sultanlık süvarileri eşlik ettiCumhurbaşkanı Erdoğan'a Umman'da görkemli karşılama! F-16'lar ve sultanlık süvarileri eşlik etti
Karadeniz'in biyolojik hazinesi! Korunması için 4 ülke arasında işbirliğine gidildiKaradeniz'in biyolojik hazinesi! Korunması için 4 ülke arasında işbirliğine gidildi

Anahtar Kelimeler:
Trabzon
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump'tan kritik Çin kararı! O tarihi işaret etti

Trump'tan kritik Çin kararı! O tarihi işaret etti

Ortalık savaş alanına döndü: Kavgada 1 kişi öldü, 5 yaralı

Ortalık savaş alanına döndü: Kavgada 1 kişi öldü, 5 yaralı

Barcelona'dan Şampiyonlar Ligi'nde tarihi fark! Olympiakos'a dinlene dinlene gol attılar

Barcelona'dan Şampiyonlar Ligi'nde tarihi fark! Olympiakos'a dinlene dinlene gol attılar

Fenomen dizide kriz büyüdü set durdu! Yeni bölüm iptal edildi

Fenomen dizide kriz büyüdü set durdu! Yeni bölüm iptal edildi

Yıllar sonra bir ilk!

Yıllar sonra bir ilk!

21 Ekim Salı 2025 güncel altın fiyatları

21 Ekim Salı 2025 güncel altın fiyatları

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.