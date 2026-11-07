Tartıştığı kişiyi balta ile yaraladı

Olay, dün akşam saatlerinde Sümerevler Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet B. ile Mehmet P. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, Mehmet B., Mehmet P.'ye balta ile vurdu. Ensesine aldığı balta darbesi sonucu ağır yaralanan Mehmet P., kendi aracıyla kent merkezine geldi. Burada polis ekipleri yaralıyı fark ederek durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Mehmet P., gelen ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA | Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır