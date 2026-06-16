HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Tartıştığı şahsı öldüren cinayet zanlısı tutuklandı

Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde daha öncesinde tartıştığı kişinin iş yerini basarak öldüren şüpheli tutuklandı.Olay, 13 Haziran’da Taşköprü ilçesi Alatarla köyünde meydana geldi.

Tartıştığı şahsı öldüren cinayet zanlısı tutuklandı

Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde daha öncesinde tartıştığı kişinin iş yerini basarak öldüren şüpheli tutuklandı.

Olay, 13 Haziran’da Taşköprü ilçesi Alatarla köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, U.E. ile husumetli olduğu Sinan Güleç (40) arasında henüz öğrenilemeyen sebeple tartışma çıktı. U.E., tartışmanın ardından akşam saatlerinde Güleç’in Alatarla köyünde aşçı olarak çalıştığı yemek fabrikasını bastı. U.E. Güleç’e silahla ateş açtı. Kurşunların isabet ettiği Sinan Güleç, sevk edildiği Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hayatını kaybetti.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince olayın ardından U.E.’nin yakalanması için çalışma başlatıldı. Yürütülen teknik ve fiziki incelemeler neticesinde U.E.’nin Eskişehir Sivrihisar ilçesinde olduğu tespit edildi. Polis ve jandarma ortak operasyonuyla şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Eskişehir’den Kastamonu’ya getirilen Uğur E., karakoldaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Tartıştığı şahsı öldüren cinayet zanlısı tutuklandı 1

Tartıştığı şahsı öldüren cinayet zanlısı tutuklandı 2


Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Heimlich manevrası ile boğulmaktan kurtulduHeimlich manevrası ile boğulmaktan kurtuldu
Antalya’da ormanlık alanda bir kişinin cansız bedeni bulunduAntalya’da ormanlık alanda bir kişinin cansız bedeni bulundu

Anahtar Kelimeler:
Kastamonu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Dünyayı endişelendiren gelişme! Peş peşe patlama sesleri duyuldu

Dünyayı endişelendiren gelişme! Peş peşe patlama sesleri duyuldu

CHP'li Şimşek: "İmamoğlu cumhurbaşkanı adayımız değil"

CHP'li Şimşek: "İmamoğlu cumhurbaşkanı adayımız değil"

Nefes kesen maçta kazanan çıkmadı! İran ile Yeni Zelanda puanları paylaştı

Nefes kesen maçta kazanan çıkmadı! İran ile Yeni Zelanda puanları paylaştı

Oyuncu Ece İrtem'in son görüntüleri ortaya çıktı

Oyuncu Ece İrtem'in son görüntüleri ortaya çıktı

Akaryakıta ikinci indirim göründü: 16 Haziran benzin motorin fiyatı

Akaryakıta ikinci indirim göründü: 16 Haziran benzin motorin fiyatı

Kilosu 350 TL ama ilgi çok: Kısa sürede tükeniyor

Kilosu 350 TL ama ilgi çok: Kısa sürede tükeniyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.