Tatil bitti, keyif de gitti! Uzmandan tatil sonrası sendromuna uyarılar: Bu 5 belirtisi varsa dikkat!

Uzman Klinik Psikolog Serra Kamış, tatil dönüşü yaşanan ruhsal dalgalanmalara karşı uyarıda bulundu. Tatil sonrası sendromunun doğru yönetilmediğinde iş verimliliğini düşürebileceğini, tükenmişliği artırabileceğini ve yaşam doyumunu azaltabileceğini belirten Kamış, özellikle keyifsizlik, işe gitme isteksizliği, yorgunluk, uyku düzensizliği ve konsantrasyon güçlüğü gibi belirtilere dikkat çekti.

Uzman Klinik Psikolog Serra Kamış, tatil sonrası yaşanan ruhsal zorluklara dikkat çekerek, bu dönemin doğru yönetilmediğinde verimliliği düşürebileceğini, tükenmişliği tetikleyebileceğini ve yaşam doyumunu azaltabileceğini vurguladı.

"ZAYIF OLAN BİREYLERDE DAHA YOĞUN YAŞANABİLİYOR”

Kamış, “Tatil süresince beynin ödül sistemi aktifleşiyor. Yeni yerler görmek, dinlenmek ve sosyal etkileşimler dopamin ve serotonin seviyelerini artırıyor. Ancak tatil bitip sorumluluklar devreye girdiğinde bu dopaminerjik aktivite azalıyor, kortizol yani stres hormonu yükseliyor. Bu hızlı geçiş, özellikle stresle başa çıkma becerileri zayıf olan bireylerde daha yoğun yaşanabiliyor” dedi.

BU BEŞ BELİRTİ VARSA DİKKAT EDİLMELİ

Araştırmaların bazı bireylerin tatil sonrası sendromundan daha fazla etkilendiğini ortaya koyduğunu aktaran Kamış, Tükenmişlik düzeyi yüksek, iş-yaşam dengesi bozulmuş, mükemmeliyetçi kişilik özelliklerine sahip kişiler ile tatili gerçekten zihinsel ve fiziksel kopuş olarak yaşayanlar bu süreçte daha fazla zorlanıyor. Sendromun belirtileri ise şunlardır:

  • Keyifsizlik ve huzursuzluk
  • İşe gitme isteksizliği
  • Yorgunluk hissi
  • Uyku düzeninde bozulma
  • Konsantrasyon güçlüğü ve dikkat dağınıklığı

"BİREYLER KENDİLERİNE KARŞI DAHA ANLAYIŞLI OLMALI"

Tatil sonrası dönemde uygulanabilecek başa çıkma yöntemlerine değinen Kamış, “Tatile döndükten hemen sonra işe başlamamak, 1-2 gün önceden dönmek ve uyku düzenini yeniden oturtmak süreci kolaylaştırır. Rutinlere kademeli dönüş yapmak, kısa hedefler belirlemek ve pozitif anıları hatırlamak motivasyonu artırır. Kristin Neff’in ‘öz-şefkat’ kuramı da bu dönemde çok değerlidir. Bireyler kendilerine karşı daha anlayışlı olmalı. Eğer bu belirtiler iki haftadan uzun sürerse, günlük işlevsellik ciddi biçimde bozulursa ya da yoğun anksiyete ve depresyon belirtileri eklenirse mutlaka bir klinik psikologdan profesyonel destek alınmalı. Tatil dönüşleri sadece bir bitiş değil, daha sürdürülebilir bir yaşam tarzı kurmak için bir fırsat olarak görülmeli. Dinlenme hakkınız olduğu gibi yeniden başlamak için de zamana ihtiyacınız var" dedi.

