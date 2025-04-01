HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Tatilciler dönüş yoluna geçti! Bolu'da trafik durma noktasına geldi

Tatilciler dönüş yoluna geçti! Bolu'da trafik durma noktasına geldi

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
01.04.2025 16:10
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ramazan Bayramı'nın son gününde tatilciler dönüş yolculuğuna geçti. TEM Otoyolu'nun Bolu geçişinde trafik durma noktasına geldi.

Tatilciler dönüş yoluna geçti! Bolu'da trafik durma noktasına geldi

9 günlük Ramazan Bayramı tatilinin 4'ncü gününde tatilciler dönüş yolculuğuna başladı. Tatil sebebiyle memleketlerine veya tatil beldelerine giden vatandaşlar, İstanbul'a dönüş için yollara düştü. Tatil bitmeden geri dönüş yolculuğuna çıkan sürücüler, TEM Otoyolu'nun Bolu geçişinde yoğunluk oluşturdu.

AW424384_03

TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ

Yoğunluk sebebiyle trafik durma noktasına geldi. Bolu geçişinde polis ve jandarma ekipleri önlemlerini aldı. Yoğunluğun akşam saatlerine kadar devam etmesi beklenirken, erken yola çıkmayan sürücülerin ise hafta sonu geri dönüş yolunda yoğunluk oluşturması bekleniyor.

AW424384_04

Kaynak: İHA

Ekrem İmamoğlu Operasyonu
Erzincan’da iç sularda av yasağı başladıErzincan’da iç sularda av yasağı başladı
İç sularda balık avı yasağı başladı, tekneler karaya çekildiİç sularda balık avı yasağı başladı, tekneler karaya çekildi
Anahtar Kelimeler:
Bolu ramazan bayramı tatili
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İki partiyi birden geride bıraktı! Son seçim anketine damga vuran fark

İki partiyi birden geride bıraktı! Son seçim anketine damga vuran fark

İneklerini satıp ona yatırdılar, gazete eki ile hayatları değişti!

İneklerini satıp ona yatırdılar, gazete eki ile hayatları değişti!

Volkan Konak'a veda! Polis barikatı yıkıldı izdiham yaşandı...

Volkan Konak'a veda! Polis barikatı yıkıldı izdiham yaşandı...

DEM Parti'den '4 Nisan' hamlesi: Yola çıktılar

DEM Parti'den '4 Nisan' hamlesi: Yola çıktılar

Türkiye'nin turizm cenneti savaş alanına döndü

Türkiye'nin turizm cenneti savaş alanına döndü

İmamoğlu'nun sosyal medya hesapları için harekete geçildi

İmamoğlu'nun sosyal medya hesapları için harekete geçildi

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Mynet kullanıcılarına özel geri ödemesiz 20.000 TL!

Mynet kullanıcılarına özel geri ödemesiz 20.000 TL!

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Dışarıda yemek masrafına son! İşte, okulda vazgeçilmeziniz olacak...

Dışarıda yemek masrafına son! İşte, okulda vazgeçilmeziniz olacak...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.