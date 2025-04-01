Tatilciler dönüş yoluna geçti! Bolu'da trafik durma noktasına geldi

9 günlük Ramazan Bayramı tatilinin 4'ncü gününde tatilciler dönüş yolculuğuna başladı. Tatil sebebiyle memleketlerine veya tatil beldelerine giden vatandaşlar, İstanbul'a dönüş için yollara düştü. Tatil bitmeden geri dönüş yolculuğuna çıkan sürücüler, TEM Otoyolu'nun Bolu geçişinde yoğunluk oluşturdu.

TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ

Yoğunluk sebebiyle trafik durma noktasına geldi. Bolu geçişinde polis ve jandarma ekipleri önlemlerini aldı. Yoğunluğun akşam saatlerine kadar devam etmesi beklenirken, erken yola çıkmayan sürücülerin ise hafta sonu geri dönüş yolunda yoğunluk oluşturması bekleniyor.

Kaynak: İHA