Tatvan’da sel felaketi

Bitlis’in Tatvan ilçesinde etkili olan sağanak yağış sele dönüştü.

Tatvan’da sel felaketi

Bitlis genelinde aralıklarla etkisini gösteren sağanak yağış, Tatvan ilçesinde hayatı olumsuz etkiledi. Adabağ köyü Beştaş mezrasında metrekareye düşen yoğun yağış sonrası sel meydana geldi. Beştaş mezrasında ikamet eden bazı vatandaşlar evlerinde mahsur kalırken, araçlar ve ahırlarda bulunan hayvanlar ise sel sularının ortasında kaldı. Mezra genelinde korku dolu anlar yaşanırken, ihbar üzerine bölgeye yönelik çalışma başlatıldı. Olayın hemen ardından çevre sakinlerinin ve ilgili birimlerin müdahalesiyle mahsur kalan vatandaşların tamamı güvenli bölgelere tahliye edildi. Yaşanan felakette şans eseri herhangi bir can kaybı veya yaralanma meydana gelmediği belirlendi. Yağışın etkisini yitirmesiyle birlikte bölgede temizlik ve hasar tespit çalışmaları başlatıldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

Gülistan Doku soruşturmasında yeni detay! Saklayan vali, otele yerleştiren emniyet müdürü

Nazilli Fen Lisesi yurdunda yangın paniği: 46 öğrenci tahliye edildi

Tartışmalı karar geceye damga vurdu! Sane'nin golü olay oldu!

Tepki yağınca Fırat Tanış o diziden hemen çıkarıldı

ŞOK'a bahçe ve elektronik ürünler geliyor!

A101'e elektrikli moped geliyor!

