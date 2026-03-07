HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Tatvan’da kar kalınlığı 1 metreye ulaştı

Bitlis’in Tatvan ilçesinde gece saatlerinde etkili olmaya başlayan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, ilçede kar kalınlığı yer yer 1 metreye ulaştı.Bitlis genelinde etkisini sürdüren kar yağışı özellikle Tatvan’da yaşamı zorlaştırdı.

Tatvan’da kar kalınlığı 1 metreye ulaştı

Bitlis’in Tatvan ilçesinde gece saatlerinde etkili olmaya başlayan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, ilçede kar kalınlığı yer yer 1 metreye ulaştı.

Bitlis genelinde etkisini sürdüren kar yağışı özellikle Tatvan’da yaşamı zorlaştırdı. Yoğun yağış nedeniyle ilçedeki tüm köy yolları ulaşıma kapanırken, ilçe merkezinde de günlük hayat neredeyse durma noktasına geldi. İlçede kar kalınlığı yer yer 1 metreye ulaştı. Araçların tamamen karla kaplandığı ilçede vatandaşlar sabahın erken saatlerinden itibaren ev ve iş yerlerinin önünde kar temizleme çalışması yaptı. Bazı vatandaşlar ise kar altında kalan araçlarını çıkarmaya çalıştı. Her zaman olduğu gibi yoğun kar yağışına en çok çocuklar sevindi. Kar topu oynayan çocuklar karın tadını çıkararak doyasıya eğlendi.

Tatvan’da kar kalınlığı 1 metreye ulaştı 1

Tatvan’da kar kalınlığı 1 metreye ulaştı 2

Tatvan’da kar kalınlığı 1 metreye ulaştı 3

Tatvan’da kar kalınlığı 1 metreye ulaştı 4

Tatvan’da kar kalınlığı 1 metreye ulaştı 5

Tatvan’da kar kalınlığı 1 metreye ulaştı 6


Tatvan’da kar kalınlığı 1 metreye ulaştı 7
Tatvan’da kar kalınlığı 1 metreye ulaştı 8
Tatvan’da kar kalınlığı 1 metreye ulaştı 9

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Nesli tehlikedeydi: Kulaklı baykuş koruma altına alındıNesli tehlikedeydi: Kulaklı baykuş koruma altına alındı
Kumar denetimi: 16 kişiye para cezası, 2 kişiye adli işlemKumar denetimi: 16 kişiye para cezası, 2 kişiye adli işlem

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Bitlis
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İsrail, İran'ı tam 80 uçakla vurdu

İsrail, İran'ı tam 80 uçakla vurdu

İran'dan çarpıcı iddia: "Uçak gemisine füze saldırısı düzenlendi"

İran'dan çarpıcı iddia: "Uçak gemisine füze saldırısı düzenlendi"

F.Bahçe'de bir şok daha! Yıldız isim antrenmanı yarıda bıraktı

F.Bahçe'de bir şok daha! Yıldız isim antrenmanı yarıda bıraktı

'Ölümüm duyulacak' dediği söylenmişti! Son hali ortaya çıktı

'Ölümüm duyulacak' dediği söylenmişti! Son hali ortaya çıktı

Vergi kaçakçılığında o sektör birinci oldu!

Vergi kaçakçılığında o sektör birinci oldu!

Resmi Gazete’de yayımlandı: Gübrede gümrük vergisi sıfırlandı

Resmi Gazete’de yayımlandı: Gübrede gümrük vergisi sıfırlandı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.