Tatvan’da kar kalınlığı 1 metreye ulaştı

Bitlis’in Tatvan ilçesinde gece saatlerinde etkili olmaya başlayan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, ilçede kar kalınlığı yer yer 1 metreye ulaştı.

Bitlis genelinde etkisini sürdüren kar yağışı özellikle Tatvan’da yaşamı zorlaştırdı. Yoğun yağış nedeniyle ilçedeki tüm köy yolları ulaşıma kapanırken, ilçe merkezinde de günlük hayat neredeyse durma noktasına geldi. İlçede kar kalınlığı yer yer 1 metreye ulaştı. Araçların tamamen karla kaplandığı ilçede vatandaşlar sabahın erken saatlerinden itibaren ev ve iş yerlerinin önünde kar temizleme çalışması yaptı. Bazı vatandaşlar ise kar altında kalan araçlarını çıkarmaya çalıştı. Her zaman olduğu gibi yoğun kar yağışına en çok çocuklar sevindi. Kar topu oynayan çocuklar karın tadını çıkararak doyasıya eğlendi.