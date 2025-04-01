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Tavşanlı'da trafik kazası

01.04.2025 16:18
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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre, Adnan Menderes Caddesi üzerinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Tavşanlı'da trafik kazası

Edinilen bilgilere göre, sürücü İ.Y. yönetimindeki 43 LH 119 plakalı otomobil, aynı yönde seyir halinde olan sürücü M.T.'nin kullandığı 06 HR 320 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araçta da maddi hasar meydana gelirken, sürücü M.T. ve aynı araçta yolcu olarak bulunan H.T. ile diğer araçta yolcu olan M.Y. yaralandı.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.Bu içerik kadir.gunduz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kütahya kaza
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