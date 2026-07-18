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Tavşanlı’nın Derbent köyünde yangın

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesine bağlı Derbent köyünde bir bahçe evinde çıkan yangın, ekiplerin ve vatandaşların müdahalesiyle söndürüldü.

Tavşanlı’nın Derbent köyünde yangın

Edinilen bilgiye göre, Derbent köyünde S.K.’ye ait olduğu öğrenilen bahçe evinin ocaklık (yemek yapılan) bölümünde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Ocak kısmından yükselen ateşin kısa sürede büyümesi üzerine durumu fark eden çevre sakinleri hemen müdahalede bulundu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Vatandaşların ilk müdahalesinin ardından itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren yoğun çalışması sonucu yangın tamamen kontrol altına alınarak söndürüldü. Herhangi bir can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmadığı olayda, bahçe evinde maddi hasar meydana geldi. Yapılan ilk incelemelerde yangının yemek yapılan ocak bölümünden kaynaklandığı belirlenirken, olayla ilgili herhangi bir şüpheli duruma rastlanmadığı öğrenildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kütahya
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