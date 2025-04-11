Tavuk döner skandalı: “Yasaklanmalı” uyarısı geldi! Kitlesel zehirlenme riskine karşı uzmanlar uyardı...

Kocaeli ve Konya’da meydana gelen ve yüzlerce kişiyi etkileyen besin zehirlenmesi vakaları, tavuk döner tüketimiyle ilgili sağlık risklerini yeniden gündeme getirdi. Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Levent Doğancı, son yaşanan vakaları değerlendirerek, tavuk dönerin yeterince pişirilmemesi halinde ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceği uyarısında bulundu. Prof. Dr. Doğancı, “Yeterince pişirilmediğinde stafilokok, salmonella ve basillus gibi bakteriler toksin üretebilir. Bu toksinler, besinin tadını veya kokusunu değiştirmediği için kolayca fark edilemez ve kitlesel zehirlenmelere yol açar” dedi.

TANI/TAKİP PROTOKOLLERİNİN BÜYÜK ÖNEMİ

Salgınlarla baş edebilmek için önceden hazırlanmış senaryoların ve tanı/takip protokollerinin büyük önem taşıdığını ifade eden Prof. Dr. Doğancı, "Hangi örneğin hangi laboratuvara gönderileceği, hasta tedavisinin hangi rehbere göre yapılacağı gibi detaylar önceden netleştirilmelidir. Medyanın doğru ve bilimsel bilgilerle bilgilendirilmesi de halkın güvenini sağlamak açısından kritik önemdedir" dedi.

ANTİBİYOTİKLİ TEDAVİYE DİKKAT

Besin zehirlenmelerinde gereksiz antibiyotik kullanımı ve yanlış tedavi yöntemlerinin de başka sağlık sorunlarına yol açabileceğine dikkat çeken Doğancı, "Antibiyotikler toksinlere etkili değildir. Gereksiz kullanımları, bazı durumlarda daha büyük sağlık sorunlarına neden olabilir" dedi.

Son olarak, toplum sağlığının korunması için yerel ve ulusal düzeyde iş birliği ve sürekli güncellenen meslek içi eğitimlerin önemine değinen Doğancı, "İstatistiklerin doğru tutulması ve kamuoyuyla şeffaf şekilde paylaşılması, gelecekteki önlemlerin daha etkili olmasına katkı sağlayacaktır" dedi.

"TAVUK DÖNERİN ÜRETİM VE TÜKETİMİ YASAKLANMALI"

Ekonomik krizle birlikte artan tavuk eti tüketiminin halk sağlığı risklerini artırdığına dikkat çeken Doğancı, "Tavuk dönerin birkaç gün saklanıp tekrar ateşe konması gibi uygulamalar, ciddi risk taşır. Bu nedenle tavuk dönerin üretimi ve tüketiminin yasaklanması bile gündeme gelmelidir" ifadelerini kullandı.

Türkiye'de besin güvenliğinin denetiminde önemli eksikler bulunduğunu vurgulayan Prof. Dr. Doğancı, "ABD'deki FDA gibi bağımsız ve güçlü denetim kurumlarına acil ihtiyaç var. Aynı zamanda salgınlara hızla yanıt verecek, CDC benzeri ulusal bir hastalık kontrol merkezinin kurulması da elzemdir" dedi.

(İHA) Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır