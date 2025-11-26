HABER

Tavuk yemeği yiyen 3 kardeşten biri hayatını kaybetti! 2 çocuğun durumu ağır

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde evde yedikleri tavuk yemeğinden sonra zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan üç çocuktan biri, hayatını kaybetti. Hastanede tedavi altına alınan iki çocuğun ise hayati tehlikesi sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, Seydikemer ilçesi Ortaköy Mahallesi'ndeki evlerinde yedikleri yemeğin ardından rahatsızlanan Neslinur Topal (18), F.T. (10) ve R.T. (12) Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İKİ ÇOCUĞUN HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Durumu ağır olan 18 yaşındaki Neslinur Topal, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Genç kız, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. F.T. ve R.T.'nin ise hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.Kaynak: DHA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

