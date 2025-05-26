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Tavuk zehirlenmeleri bitmiyor! Düğün yemeği kabusa döndü: 22 kişi hastanelik oldu

Sakarya’nın Adapazarı ilçesine bağlı Camili Mahallesi’nde düzenlenen bir düğünde davetlilere ikram edilen tavuklu pilav, 22 kişinin hastanelik olmasına neden oldu. Düğün sonrası mide bulantısı ve kusma şikayetleriyle rahatsızlanan davetliler, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Yenikent Devlet Hastanesi’ne başvurdu. Gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alınan kişiler, yapılan müdahalelerin ardından taburcu edildi.

Tavuk zehirlenmeleri bitmiyor! Düğün yemeği kabusa döndü: 22 kişi hastanelik oldu

Sakarya'da bir düğünde ikram edilen tavuklu pilavdan yiyen 22 kişi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

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22 KİŞİ ZEHİRLENDİ!

Adapazarı ilçesi Camili Mahallesi'nde yapılan bir düğünde, davetlilere tavuklu pilav ikram edildi. Pilavdan yiyen bazı davetliler, birkaç saat sonra mide bulantısı ve kusma şikayetleri yaşamaya başladı.

Rahatsızlanan 22 kişi, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Yenikent Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Bu kişiler tedavilerinin ardından taburcu edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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TAVUK ZEHİRLENMELERİNİN NEDENİ NEDİR?

Tavuk zehirlenmelerinin en yaygın nedeni, bakteriyel kontaminasyondur. Özellikle Salmonella ve Campylobacter gibi bakteriler, iyi pişirilmemiş ya da hijyenik olmayan koşullarda hazırlanmış tavuk etlerinde sıkça görülür.

Bakterilerin üremesi, tavuğun uygun sıcaklıkta saklanmaması veya pişirme öncesi ve sonrası temas yüzeylerinde yeterli hijyen sağlanmaması durumunda kolaylaşır. Ayrıca pişmiş tavuğun uzun süre oda sıcaklığında bekletilmesi de mikroorganizmaların çoğalmasına neden olabilir.

Tavuk zehirlenmesi belirtileri genellikle tüketimden birkaç saat sonra ortaya çıkar ve bulantı, kusma, karın ağrısı, ishal gibi semptomlarla kendini gösterir. Özellikle yaşlılar, çocuklar ve bağışıklık sistemi zayıf bireylerde bu tür zehirlenmeler daha ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir.

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SON DÖNEMDE TAVUK KAYNAKLI GIDA ZEHİRLENMESİ VAKALARI ARTTI

Son dönemde tavuk kaynaklı gıda zehirlenmesi vakalarında dikkat çekici bir artış yaşanıyor. Özellikle toplu etkinliklerde ikram edilen tavuklu pilav gibi yemekler, uygun koşullarda hazırlanmadığında halk sağlığını tehdit ediyor. Türkiye genelinde çeşitli şehirlerde meydana gelen zehirlenme olaylarının ardından uzmanlar, gıda güvenliği konusunda daha dikkatli olunması gerektiğini vurguluyor.

(DHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

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