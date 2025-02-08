Tavuklarını otomobille soba kurup gezdiriyor: “Benden gezen tavuk istediler...”

Kasalak, dükkanında tavukları gruplara ayırıyor ve o gün hangi grubu gezdirecekse, aracında özel yaptığı alana alıp gezmeye başlıyor. Gezi bitince tavukları tekrar dükkanına götürüyor. Kış ayında işine ve gezisine devam edebilmek için arabasının içine mini odun sobası bile kurmuş.

“SOBANIZI DA YAKTIK, KEYFİNİZ YERİNDE”

Kasalak, "kızlar çıktık yolumuza, bol yumurta bekliyorum. Sobanızı yaktık, keyfiniz yerinde. Benden başka bir şey istemeyin artık yeter," şeklindeki esprili açıklamaları ile sosyal medyada kısa sürede dikkat çekti.

“HAYVANLAR DA MEMNUN BEN DE MEMNUNUM”

Kasalak, "Benim asıl mesleğim kuyumculuk ama ben kuyumculuk mesleğinde tezgahı veya dar alanı sevmiyorum. Ben hayvanları çok seviyorum, hayvanlarla gezmeyi, onlarla vakit geçirmeyi seviyorum. Kuyumculukla başlayan serüvenim buraya kadar uzandı. Benim gece ve gündüzüm hayvanlarla geçiyor. Öncelikle kimse hayallerinden vazgeçmesin. Bu alan benim için bir hayaldi, gerçek oldu. Tavuklarımı gezdirdiğim aracın içerisine soba kurma fikri de yine tavuk almak için bir köye gitmiştim, hayvanlarımı da götürdüm gezsin diye ama oradan gelirken üşüdük. Arabanın ısıtıcısı da pek çalışmıyordu. Bu aklıma geldi. Hem üzerinde çayımı demliyorum hem de ısınıyoruz. Hayvanlar da memnun ben de memnunum" dedi.

‘YAPMADIĞIN BİR BU KALMIŞTI’

Çevredekiler tarafından da büyük takdir topladığına dikkat çeken Kasalak, "Herkes şaşırıyor bunu gördükçe. Hatta ‘yapmadığın bir bu kalmıştı’ diyorlar ama ben bunu da yaptım artık. Ben seviyorum hayvanlarımı. Sevdiğim için de hiçbir zaman hayallerimde sınır tanımıyorum. Önemli olan hayallerimi gerçekleştirmek. Vatandaşlar dumanı görünce yangın var diye kornaya basıyorlar, bana el sallıyorlar, gülenler oluyor. Genelde ise beni bildikleri için el sallayıp gülüyorlar. Hem hayvanlarım hem de benim için güzel oldu" dedi.

“hayvanlarım sayesinde oldu”

Kasalak, "Benim yaşım 40, hiçbir kötü alışkanlığım yok. Sigara dahi içmiyorum. O da hayvanlarım sayesinde oldu. Ben hayvanlarımla vakit geçirdiğim için ekstra kafamı bir şeylere yormadım. Gençlerden isteğim, hayvanlarla vakit geçirsinler. Yani boş zamanlarını hayvanlara ayırırlarsa kendilerine bir uğraş olur. Bunun faydasını çok görecekler" diye konuştu.

DÜKKAN KOMŞUSU NE DÜŞÜNÜYOR?

Kasalak’ın dükkan komşusu Ömer Karagöz ise, "Mehmet beyin bu fikirleri bizi şaşırtıyor gerçekten. Benim düşüncem tavukları için bu tür bir şey yapan tek diye düşünüyorum. Gezen tavukçuluk yapar, istediği yere çok rahat gider gelir. Kışın da üşümesin diye hayvanlar sıcacık vaziyette gider gelir. Onlarla beraber içeride bulunan kişiler de ısınır. Yani bir insan mesleğine ve hayvanlarına ancak bu kadar bağımlı olabilir, bunun başka ötesi yok" dedi.

Kaynak:İHA