Tayfunda kaybolmuştu: 3 gün boyunca çamurda kalan iPhone 17 Pro herkesi şaşkına çevirdi!

Günümüz akıllı telefonlarının çoğu suya veya toza karşı dayanıklılık sertifikasına sahip. Telefonlar bu sertifikaları ise çeşitli dayanıklılık testleri sonucunda alıyor. Bu testler de genelde laboratuvar ortamlarında yapılıyor. Ancak gerçek hayatta yaşanan dayanıklılık hikayeleri çoğu zaman çok daha çarpıcı oluyor. Bu tarz bir hikayenin son örneği ise kısa süre önce viral olan bir Reddit gönderisinde ortaya çıktı.

3 GÜN BOYUNCA ÇAMURA GÖMÜLDÜ, 'HAYATTA KALDI'

Söz konusu Reddit gönderisinde, bir kullanıcı iPhone 17 Pro’sunun Kalmaegi Tayfunu’nun yol açtığı yıkım sırasında 3 gün çamura gömülü kaldığı hâlde hayatta kaldığını paylaştı.

Kullanıcı, evi yerle bir eden ve eşyalarının çoğunu sürükleyip götüren fırtınanın etkilerini ayrıntılarıyla anlattı. Buna göre, kullanıcının iPhone'u yaşanan kaos sırasında elinden kayıp sel suyuna karışmıştı. Kullanıcı, 3 gün sonra ise telefonunu çamur içinde buldu.

Kullanıcı telefonu şarj ettiğini ve açıldığını, çizik ya da herhangi bir sorununun ise bulunmadığını iddia etti.

IPHONE 17 PRO SUYA DAYANIKLI MI?

iPhone 17 Pro, IP68 sertifikasına sahip; yani 30 dakikaya kadar maksimum 6 metre derinlikte suya dayanabiliyor. Ancak Apple, suya dayanıklılığın kalıcı olmadığını ve zamanla ya da kullanım sonucu azalabileceğini belirtiyor. Ayrıca sıvı temasına bağlı hasarlar garanti kapsamında yer almıyor.