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Tayini iptal edildi! Eski Çatalca Müftüsü yeni görevini duyurdu: Volkan Konak için çirkin paylaşım ve Özgür Özel'e tehditle tanınmıştı

Skandallarla ve tehditle gündeme gelen eski Çatalca Müftüsü Ahmet Mehmetalioğlu yeni gelişmeyi duyurdu. Sanatçı Volkan Konak hakkında yaptığı çirkin paylaşımla infial uyandıran Mehmetalioğlu, geçtiğimiz günlerde ise CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i tehdit etmişti. Bu arada Kocaeli'ye tayini çıktığını duyuran Mehmetalioğlu, son olarak tayininin iptal edildiğini açıklayıp İstanbul'da yapacağı görevi açıkladı.

Tayini iptal edildi! Eski Çatalca Müftüsü yeni görevini duyurdu: Volkan Konak için çirkin paylaşım ve Özgür Özel'e tehditle tanınmıştı
Hazar Gönüllü

Eski Çatalca Müftüsü Ahmet Mehmetalioğlu, Volkan Konak'ın ölümü üzerine yaptığı "Gebermiş" paylaşımıyla tepki toplayarak tanınmıştı. Tepkiler sürerken Mehmetalioğlu, Kocaeli'ye vaiz olarak tayini çıktığını duyurmuştu.

TAYİNİNİ BÖYLE DUYURMUŞTU: "SAVAŞ GİRİLDİYSE BEDELİNİ ÖDEYECEĞİZ"

Haberi sosyal medyadan veren Mehmetalioğlu "Bir savaşa girildiyse bedelini de ödeyeceğiz elhamdülillah. Rabbim bu tayine izin verdiyse daha büyük hayırlar gelecek demektir. Allah var sorun yok” dedi.

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ÖZGÜR ÖZEL'E 'TOKAT' GÖNDERMELİ TEHDİT

Tepkilerin yükseldiği bu süre diliminde gerçekleşen CHP mitinglerinde Özgür Özel, Volkan Konak hakkındaki çirkin paylaşımı nedeniyle Mehmetalioğlu'nu yuhalatıyordu. Geçtiğimiz günlerde sosyal medyadan Özgür Özel'i hedef aldığı bir paylaşım yapan Mehmetalioğlu, bu kez Özel'i tokat atmakla tehdit etmişti. Özel'e yapılan tokatlı saldırıya göndermede bulunan Mehmetalioğlu'nun ifadeleri şöyleydi:

"Ey Özgür Özel. Koruma zırhının arkasından atmak kolay. Koruma ordunu yanına almadan ( gerçi bir işe yaramıyorlar yine tokadı yiyorsun da) buyur gel Fatih'teyim. Nasıl yırtıyorsun ağzımı bir görelim. Sen ecza dükkanında fiş yırtmaktan bile acizsin. Kartondan başkan. Sen daha tokat yemedin. Sana tokadı ben atacağım bekle."

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"TAYİN İPTAL EDİLDİ"

Mehmetalioğlu yeni paylaşımında yine Özgür Özel'e gönderme yaparken Kocaeli tayininin iptal edildiğini duyurdu. Mehmetalioğlu, İstanbul İl vaizi olarak görev yapacağını, yeni kararın 3 Temmuz'da verileceğini duyurdu.

"DİYANET ÖZEL'E ŞAKA YAPMIŞ"

Paylaşımına “Diyanet Özel'e şaka yapmış. Kocaeli'ye gelemeyecek" diyerek başlayan Mehmetalioğlu şu ifadelere yer verdi:
"Çünkü, yoğun dua ve desteklerinizin karşılığı olarak Kocaeli tayini iptal edildi. İstanbul İl vaizi olarak devam edeceğim. Yani İstanbul’un tüm camileri görev alanım. Tabi idare mehkemesinin vereceği karara kadar. Daha doğrusu bütün makamların sahibi olan Rabbimin, Vekilimin vereceği karara kadar. Bu karar 3 temmuzda din işleri yüksek kurulu üyeliği olur, genel müdürlük olur, yurt dışı müşavirliği olur. Hulasa Rabbim ol derse o olur. O kadar büyük ve güzel Rabbimiz var ki, ne yapıyorsa en güzelini yapıyor.”

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Anahtar Kelimeler:
Kocaeli Çatalca tayin
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