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Şimdi de Özgür Özel'i adresine çağırıp tehdit etti: "Korumaların olmadan gel, sana tokadı ben atacağım" Eski Çatalca müftüsü yine küstahlaştı

Adını sanatçı Volkan Konak'ın vefatı üzerine yaptığı çirkin paylaşımla Türkiye'ye duyuran eski Çatalca müftüsü Ahmet Mehmetalioğlu infial yaratmaya devam ediyor. Son küstahlığı ise CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i tehdit etmek oldu. Özel, hemen her mitingde Mehmetalioğlu'nu vatandaşlara yuhalatıyordu.

Şimdi de Özgür Özel'i adresine çağırıp tehdit etti: "Korumaların olmadan gel, sana tokadı ben atacağım" Eski Çatalca müftüsü yine küstahlaştı
Hazar Gönüllü

Çatalca müftüsüyken skandalla gündeme gelen Ahmet Mehmetalioğlu, Kocaeli'ye vaiz olarak atandıktan sonra da çirkin üslubunu sürdürüyor. Son olarak CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i açık açık tehdit eden Mehmetalioğlu "Koruma ordunu yanına almadan (gerçi bir işe yaramıyorlar, yine tokadı yiyorsun da) buyur gel Fatih'teyim" diyerek küstahlaştı.

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VOLKAN KONAK İÇİN "GEBERMİŞ" DEDİ

KKTC'de konser verdiği sırada sahnede fenalaşarak hayatını kaybeden Volkan Konak’ın ani vefatı Türkiye’yi yasa boğarken, o sırada Çatalca müftüsü olan Ahmet Mehmetalioğlu’nun yaptığı "Sahnede gebermiş" şeklindeki skandal paylaşımı büyük tepki toplamıştı.

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Diyanet İşleri Başkanlığı Mehmetalioğlu hakkında soruşturma başlatmış, ayrıca kendisine "halkın bir kesimini sosyal sınıf, din, mezhep ve bölge farkına dayanarak alenen aşağılamak", "kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret ve iftira" iddiasıyla iki ayrı dava açılmıştı.

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ÖZGÜR ÖZEL'İ ADRESİNE ÇAĞIRDI: KORUMALARIN OLMADAN GEL

Mehmetalioğlu sosyal medyadan bu kez Özgür Özel'i tokat atmakla tehdit etti. Özel'e geçtiğimiz günlerde yapılan tokatlı saldırıya göndermede bulunan Mehmetalioğlu'nun ifadeleri şöyle:
"Ey Özgür Özel. Koruma zırhının arkasından atmak kolay. Koruma ordunu yanına almadan ( gerçi bir işe yaramıyorlar yine tokadı yiyorsun da) buyur gel Fatih'teyim. Nasıl yırtıyorsun ağzımı bir görelim. Sen ecza dükkanında fiş yırtmaktan bile acizsin. Kartondan başkan. Sen daha tokat yemedin. Sana tokadı ben atacağım bekle."

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TAYİNİ ÇIKMIŞTI: "BEDELİ NEYSE ÖDERİZ"

Bu arada Ahmet Mehmetalioğlu, geçtiğimiz günlerde Kocaeli'ye vaiz olarak tayini çıktığını açıkladı. Haberi sosyal medyadan veren Mehmetalioğlu "Bir savaşa girildiyse bedelini de ödeyeceğiz elhamdülillah. Rabbim bu tayine izin verdiyse daha büyük hayırlar gelecek demektir. Allah var sorun yok” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Çatalca Özgür Özel
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