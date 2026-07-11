Tayland'da evcil köpek, eve el bombası getirdi

Tayland'ın kuzeydoğusundaki Sisaket eyaletinde bir evcil köpek, dışarıda bulduğu bir el bombasını eve getirdi. Büyük paniğe neden olan olaya ilişkin konuşan ev sahibi Rungnapa Duangta, öğle saatlerinde evine döndüğünde girişte yerde duran paslanmış yuvarlak bir cisim gördüğünü, eline aldığında ise üzerindeki emniyet pimini görünce bunun bir el bombası olduğunu anladığını söyledi.

EVCİL KÖPEK EVE EL BOMBASI GETİRDİ

Duangta, gün içinde evde bulunan büyükannesinin anlattığına göre köpeğin el bombasını sabah saatlerinde dışarıdan getirerek uzun süre kemirdiğini, aile üyelerinin ise cismi kemik ya da plastik bir parça sandığını belirtti.

ESKİ OLMASINA RAĞMEN AKTİF DURUMDA

İhbar üzerine olay yerine polis ve bomba imha uzmanları sevk edildi. Yapılan incelemede mühimmatın Çin üretimi "Type 82-2" model parça tesirli el bombası olduğu, eski olmasına rağmen hala aktif durumda bulunduğu tespit edildi.

Bomba imha ekipleri, el bombasını yerleşim yerinden uzak bir alana götürerek kontrollü şekilde imha etti. Patlamanın ardından bölgede yaklaşık 30 santimetre derinliğinde ve 60 santimetre genişliğinde çukur oluştu.

BÖLGE ESKİDEN ASKERİ TATBİKAT ALANIYMIŞ

Polis Şefi Chaiwat Thammawat, olayın ardından yaptığı açıklamada, bölgenin geçmişte askeri tatbikat alanı olarak kullanıldığını belirterek, yaşanan olayın vatandaşlar için önemli bir uyarı niteliği taşıdığını söyledi. Yetkili, şüpheli patlayıcı, mühimmat veya askeri malzemelerle karşılaşılması halinde bunlara dokunulmaması ve durumun derhal yetkililere bildirilmesi çağrısında bulundu.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır