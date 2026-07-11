HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

Tayland'da evcil köpek, eve el bombası getirdi

Tayland'ın kırsal kesiminde yaşayan bir ailenin evcil köpeği, dışarıda bulduğu el bombasını eve getirdi. Ailenin durumu fark ederek yetkililere haber vermesi üzerine olay yerine gelen bomba imha ekipleri, mühimmatı güvenli şekilde etkisiz hale getirdi.

Tayland'da evcil köpek, eve el bombası getirdi

Tayland'ın kuzeydoğusundaki Sisaket eyaletinde bir evcil köpek, dışarıda bulduğu bir el bombasını eve getirdi. Büyük paniğe neden olan olaya ilişkin konuşan ev sahibi Rungnapa Duangta, öğle saatlerinde evine döndüğünde girişte yerde duran paslanmış yuvarlak bir cisim gördüğünü, eline aldığında ise üzerindeki emniyet pimini görünce bunun bir el bombası olduğunu anladığını söyledi.

Tayland da evcil köpek, eve el bombası getirdi 1

EVCİL KÖPEK EVE EL BOMBASI GETİRDİ

Duangta, gün içinde evde bulunan büyükannesinin anlattığına göre köpeğin el bombasını sabah saatlerinde dışarıdan getirerek uzun süre kemirdiğini, aile üyelerinin ise cismi kemik ya da plastik bir parça sandığını belirtti.

Tayland da evcil köpek, eve el bombası getirdi 2

ESKİ OLMASINA RAĞMEN AKTİF DURUMDA

İhbar üzerine olay yerine polis ve bomba imha uzmanları sevk edildi. Yapılan incelemede mühimmatın Çin üretimi "Type 82-2" model parça tesirli el bombası olduğu, eski olmasına rağmen hala aktif durumda bulunduğu tespit edildi.

Tayland da evcil köpek, eve el bombası getirdi 3

Bomba imha ekipleri, el bombasını yerleşim yerinden uzak bir alana götürerek kontrollü şekilde imha etti. Patlamanın ardından bölgede yaklaşık 30 santimetre derinliğinde ve 60 santimetre genişliğinde çukur oluştu.

Tayland da evcil köpek, eve el bombası getirdi 4

BÖLGE ESKİDEN ASKERİ TATBİKAT ALANIYMIŞ

Polis Şefi Chaiwat Thammawat, olayın ardından yaptığı açıklamada, bölgenin geçmişte askeri tatbikat alanı olarak kullanıldığını belirterek, yaşanan olayın vatandaşlar için önemli bir uyarı niteliği taşıdığını söyledi. Yetkili, şüpheli patlayıcı, mühimmat veya askeri malzemelerle karşılaşılması halinde bunlara dokunulmaması ve durumun derhal yetkililere bildirilmesi çağrısında bulundu.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sarıgöl'deki orman yangını kontrol altına alındıSarıgöl'deki orman yangını kontrol altına alındı
Susurluk'ta arazi ve koruluk alanda çıkan yangın söndürüldüSusurluk'ta arazi ve koruluk alanda çıkan yangın söndürüldü

Anahtar Kelimeler:
Tayland köpek el bombası
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Acil durum koduyla toplu mezarlar kazıldı! Facianın korkunç boyutu

Acil durum koduyla toplu mezarlar kazıldı! Facianın korkunç boyutu

Bakan Çiftçi talimat verdi! Polislerin mesai saatlerine düzenleme geliyor

Bakan Çiftçi talimat verdi! Polislerin mesai saatlerine düzenleme geliyor

Belçika'nın direnci yetmedi! İspanya son anda turu kaptı

Belçika'nın direnci yetmedi! İspanya son anda turu kaptı

İddianame tamamlandı! İstenen cezalar belli oldu

İddianame tamamlandı! İstenen cezalar belli oldu

'İkinci emekli maaşını' almaya başladılar! 487 bin kişiyle rekor seviye

'İkinci emekli maaşını' almaya başladılar! 487 bin kişiyle rekor seviye

Derelerden servet akıyor: 20 grama kadar altın buluyorlar

Derelerden servet akıyor: 20 grama kadar altın buluyorlar

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.