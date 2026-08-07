Tayland'da okulda silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var

Okulda meydana gelene silahlı saldırı ülkede büyük panik ve korku yarattı. Tayland'ın Nonthaburi bölgesindeki Bang Kruai'deki bir okulda silahlı saldırı meydana geldi.

Yetkililer saldırganın bir öğrenci olduğunu açıklarken en az 4-5 kişinin yaralandığı da kaydedildi. Öte yandan yerel medya saldırıda en az 15 kişinin yaralandığını duyurdu.

Yapılan açıklamada saldırıda ölenlerin olduğu belirtilirken yerel medya yaşamını yitiren 2 kişinin öğretmen olduğunu öne sürdü.

Yetkililer sosyal medya kanalları üzerinden yaptıkları açıklamada, "Nonthaburi'deki Thepsirin Okulu yakınlarına gitmeyin. Şu an bir silahlı saldırı var. Bölgedeki insanların yollarını değiştirerek oraya gitmesini engelleyin" ifadesine yer verdi.

Tayland polisi, "3'ü öğrenci dört kişi yaralandı" derken bir öğretmenin saldırıda yaşamını yitirdiğini açıkladı. Polis, saldırganın da intihar ederek yaşamına son verdiğini duyurdu.