Tayland-Kamboçya sınırında çatışma: 1 ölü

Tayland-Kamboçya sınırında gerilim yeniden artıyor. Kamboçya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Tayland birliklerinin yerel saatle 15.50 civarında tartışmalı bir sınır köyü yakınlarında ateş açtığı ifade edildi. Olayda 1 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin de yaralandığı belirtildi. Tayland Ordu Sözcüsü Tümgeneral Winthai Suvaree ise ilk önce Kamboçyalı askerlerin Tayland’a ateş açtığını aktardı. Suvaree, "Tayland güçleri siper aldı ve çatışma kurallarına uyarak uyarı ateşi açtı. Olay, sakinlik sağlanana kadar yaklaşık 10 dakika sürdü" diye konuştu. Suvaree Tayland tarafında can kaybı yaşanmadığını vurguladı.



Tayland’ın, Sa Kaeo eyaletindeki Ban Nong Ya Kaew köyünün bir parçası olduğunu, Kamboçya’nın ise Banteay Meanchey eyaletindeki Prey Chan köyünün bir parçası olduğunu iddia ettiği tartışmalı sınır yerleşimi, daha önce de çatışmalara sahne olmuştu.

Tayland Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nikorndej Balankura ise pazartesi günü Kamboçya sınırındaki Sisaket eyaletinde meydana gelen kara mayını patlaması sonucu 4 Tayland askerinin yaralanması nedeniyle Kamboçya’dan özür beklediklerini belirtti. Sözcüsü, "Olayların gerçek yüzünü, kimin sorumlu olduğunu ortaya çıkarmalarını ve bununla birlikte aynı durumun gelecekte tekrarlanmaması için gerekli tedbirleri almalarını istedik" dedi.



Tayland, 9 Kasım’da tespit edilen dikenli tel çitin kaldırılmasının ardından Kamboçya’nın yeni kara mayınları döşeyerek ateşkesi ihlal ettiğini öne sürmüştü. Kamboçya hükümeti yaptığı açıklamada, "iddiaları kesin bir şekilde reddettiğini" belirterek yeni mayın yerleştirilmediğini ve "asla da yerleştirilmeyeceğini" vurguladı. Kamboçya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, "Kamboçya-Tayland sınırında 1970’li ve 1980’li yıllarda yaklaşık 30 yıl süren Kamboçya iç savaşlarından kalan mayın tarlalarının çoğu, zorlu arazi şartları ve sınır bölgelerinin statüsünün henüz belirlenememiş olması nedeniyle henüz temizlenmedi" denildi.

İki ülke arasında bir süredir devam eden gerilim, 16 Temmuz’da bir Tayland askerinin mayına basarak bacağını kaybetmesinin ardından tırmanmıştı. Artan siyasi gerilim üzerine Tayland, 23 Temmuz’da Kamboçya’daki büyükelçisini geri çağırırken, Bangkok’taki Kamboçya büyükelçisini de sınır dışı etmişti. Olayın ardından antik bir tapınağın bitişiğindeki tartışmalı bölgede 24 Temmuz’da patlak veren çatışmalar, hızla diğer bölgelere sıçramıştı. Kamboçya roketatarlarla saldırı düzenlemiş, Tayland ordusu ise F-16 savaş uçakları ile Kamboçya’nın sınır bölgelerinde bulunan askeri hedefleri bombalamıştı. Tayland, söz konusu mayının Kamboçya askerlerince son dönemde döşendiğini belirtirken, Kamboçya yönetimi bu suçlamayı reddetmişti. İki komşu ülke arasında çıkan çatışmalarda en az 48 kişi hayatını kaybederken, yaklaşık 300 bin kişi yerinden olmuştu. ABD Başkanı Donald Trump’ın ülke lideriyle yaptığı görüşmelerin ardından, iki Güneydoğu Asya ülkesi arasında 28 Temmuz’da ilk ateşkes anlaşmasına varılmış, Ekim ayı sonlarında Malezya’da Trump ve Malezya Başbakanı Enver İbrahim’in de katıldığı bir törenle ateşkes anlaşması imzalanmıştı. Ancak iki haftadan kısa bir süre içinde tansiyon yeniden yükselirken, ateşkes tehlikeye girmişti. Tayland yönetimi 10 Kasım Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Kamboçya sınırındaki Sisaket eyaletinde mayın patlaması sonucu devriye gezen askerlerin yaralanmasının ardından Kamboçya ile imzalanan "barış anlaşmasını" askıya aldığını duyurmuştu.

Tayland ve Kamboçya, 1907’de Fransa’nın Kamboçya’yı sömürge olarak yönettiği dönemde ilk kez haritalandırılan 817 kilometrelik kara sınırı boyunca belirlenmemiş noktalar üzerinde egemenlik ihtilafı yaşıyor.

