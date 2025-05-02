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Tazminat cezası alan Furkan Bölükbaşı, takipçilerinden para istemişti! İcra takibi başlatıldı

Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sevdagül Tunçer, kendisine iftira attığı gerekçesiyle Furkan Bölükbaşı hakkında dava açmıştı. Mahkeme Tunçer'i haklı buldu ve Bölükbaşı tazminat cezasına çarptırıldı. Bu parayı ödeyebilmek için takipçilerinden yardım isteyen Bölükbaşı hakkında, tazminat cezasını ödemediği için icra takibi başlatıldı. İşte detaylar...

Tazminat cezası alan Furkan Bölükbaşı, takipçilerinden para istemişti! İcra takibi başlatıldı
Melih Kadir Yılmaz

Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sevdagül Tunçer, Furkan Bölükbaşı'na karşı açtığı davayı kazanmış ve Bölükbaşı için tazminat ödemesine karar verilmişti.

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BÖLÜKBAŞI İÇİN İCRA TAKİBİ BAŞLATILDI

Bu tazminatı ödeyebilmek için takipçilerinden para isteyen Bölükbaşı hakkında tazminatı ödemediği için icra takibi başlatıldı.

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Konuyla ilgili olarak açıklamada bulunan Bölükbaşı, Tunçer'e iftira atmadığını savundu ve "Mahkeme de iftira attığım için tazminat cezası vermedi. Şahsa Ümit Özdağ’ın yanından ayrılmasını, Özdağ’ın sonunun parlak olmadığını söylediğim için haksız yere tazminat cezası verildi" dedi.

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"ÜST MAHKEMEYE İTİRAZDA BULUNDUK"

İftira atmadığını savunan Bölükbaşı paylaşımının devamında ise yine içinde iddia barındıran cümleler kullandı. Bölükbaşı, "Yoksa şahsın parti yöneticileriyle münasebetleri zaten herkesin malumudur. Benim ekstra bir şey söylememe gerek yok. Bu arada şahıs benim tavsiyemi dinlemediği için Ümit Özdağ’ın avukatlığından azledilmiş ve partisindeki görevlerinden uzaklaştırılmıştır. Geçtiğimiz haftalarda haksız yere kazandığı tazminat için icra takibi başlattı. Biz de tazminat bedelinin tamamını yatırarak tehiri icra yaptık ve üst mahkemeye itirazda bulunduk. Üst mahkemenin kararını beklemesi gerekecek. Üst mahkemenin bu haksız tazminat cezasını bozmasını ve şahsa karşı vekâlet ücreti çıkarmasını talep ediyoruz" şeklinde açıklamada bulundu.

NE OLMUŞTU?

Furkan Bölükbaşı sosyal medya hesabından "Sevdagül Tunçer, bir ağabeyin olarak bugün yazacaklarımdan önce iyiliğin için son kez sesleniyorum. Ümit Özdağ ile ilişkini bitir, partiden ayrıl. Aşk acısı yaşayacak ilk insan değilsin geçer gider. Söz veriyorum bana açtığın tazminat davasını da unutacağım affedeceğim" ifadelerini kullanmıştı.

TAKPÇİLERİNDEN PARA İSTEDİ

Dava sürecinin ardından Bölükbaşı'nın 60 bin lira tazminat ödemesine karar verildi. Bu sürecin ardından Bölükbaşı bu tazminatı ödeyecek gücünün olmadığını savunmuş ve takipçilerinden destek istemişti.

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"SİMİT SATSIN ONURLU YAŞASIN"

Sevdagül Tunçer ise konuyla ilgili olarak son paylaşımında şu ifadelere yer vermişti:

"Furkan Bölükbaşı isimli sosyal medya trolünün Fetö taktikleriyle tarafıma attığı iftiralardan ötürü açtığım tazminat davasında iddialarını ispat edemediği için mahkeme tarafımı haklı buldu, davamı kazandım. Tüm bunların iftira olduğunu ispat ettim. Tazminatı ödeyemeyeceğini söyleyerek dilenciliğe başlamış. Simit satsın, onurlu yaşasın.

Bir kadının namusuna, onuruna alçakça iftira atanların yüreği varsa anonim hesapların arkasına saklanmasınlar, zevkle aynı tarifeyi uygularım, yargı önünde hesaplaşırız. Aksi halde hiçbir hükümleri yoktur. Şimdiye kadar cevap vermediğim gibi, bundan sonra da vermeyeceğim. Mücadelemi sürdürecek ve işimi en iyi şekilde yapmaya devam edeceğim. Saygılarımla"

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Anahtar Kelimeler:
dava icra Zafer Partisi
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