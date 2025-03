TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan 14 Mart Tıp Bayramı mesajı

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, şu ifadelere yer verdi:

"Kıymetli sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı kutlu olsun. Sağlık çalışanlarımız, doğumla başlayan yaşam serüvenimizin her döneminin vazgeçilmez unsuru, kendilerine her ihtiyaç duyulduğunda gösterdikleri fedakarlıklarıyla aziz milletimizin gurur kaynağıdır. Afetlerden salgınlara, bir nefes sıhhat için sarf ettikleri büyük emekleri için hepsine minnettarız. Bu özel günde, milletimizin sağlığı için atan her yüreğe şükranlarımı sunuyor, çalışma hayatlarında başarılar diliyorum. İyi ki varsınız."Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır