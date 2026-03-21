TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Aşık Veysel'i anma mesajı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu'nu vefatının 53. yılında rahmet ve saygıyla andı.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Yüreğiyle Anadolu'nun derinliğini gören, sazını sevgiye, sözünü hoşgörüye adayan ozanlık geleneğimizin en büyük temsilcilerinden Aşık Veysel'i, vefatının yıl dönümünde rahmet ve saygıyla anıyorum." ifadesine yer verdi.

Aşık Veysel'in "Ben giderim, adım kalır. Dostlar beni hatırlasın" dizelerine atıfta bulunan Kurtulmuş, "Yıllar geçse de onun mısralarında yankılanan insan sevgisi ve hoşgörü, nesilden nesle aktarılan en kadim miraslardan biri olarak yaşamaya devam ediyor. Ruhu şad, mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Rümeysa Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Burdur’daki 5 kişinin yaralandığı kavgada 2 tutuklamaBurdur’daki 5 kişinin yaralandığı kavgada 2 tutuklama
Şanlıurfa’da aranan 2 hükümlü yakalandıŞanlıurfa’da aranan 2 hükümlü yakalandı

En Çok Okunan Haberler
Trump'tan net mesaj: 'Ateşkes istemiyorum'

Trump'tan net mesaj: 'Ateşkes istemiyorum'

ABD'den ek takviye: Binlerce deniz piyadesi gönderiliyor

ABD'den ek takviye: Binlerce deniz piyadesi gönderiliyor

Osimhen için eller havaya kalktı! Nijerya'da dua seferberliği...

Osimhen için eller havaya kalktı! Nijerya'da dua seferberliği...

Görüntüleri ortaya çıktı! ''Abla dediği kişi onun celladı oldu''

Görüntüleri ortaya çıktı! ''Abla dediği kişi onun celladı oldu''

Altında 1983’ten beri bir ilk! Piyasalar bunu da gördü

Altında 1983’ten beri bir ilk! Piyasalar bunu da gördü

Akaryakıta okkalı zam geliyor

Akaryakıta okkalı zam geliyor

En Çok Aranan Haberler

