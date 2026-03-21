TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Aşık Veysel'i anma mesajı

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Yüreğiyle Anadolu'nun derinliğini gören, sazını sevgiye, sözünü hoşgörüye adayan ozanlık geleneğimizin en büyük temsilcilerinden Aşık Veysel'i, vefatının yıl dönümünde rahmet ve saygıyla anıyorum." ifadesine yer verdi.

Aşık Veysel'in "Ben giderim, adım kalır. Dostlar beni hatırlasın" dizelerine atıfta bulunan Kurtulmuş, "Yıllar geçse de onun mısralarında yankılanan insan sevgisi ve hoşgörü, nesilden nesle aktarılan en kadim miraslardan biri olarak yaşamaya devam ediyor. Ruhu şad, mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

