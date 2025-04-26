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TBMM Başkanı Kurtulmuş, Türkiye’nin Vatikan Büyükelçiliği’ni ziyaret etti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye'nin Vatikan Büyükelçiliği’ni ziyaret etti.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Türkiye’nin Vatikan Büyükelçiliği’ni ziyaret etti

Türkiye'yi temsilen Papa Franciscus'un Vatikan'da Aziz Petrus Meydanı'nda düzenlenen cenaze törenine katılan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Vatikan Büyükelçiliği’ni ziyaret etti.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI

Kurtulmuş, ziyaret sonrası sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Türkiye'nin Vatikan Büyükelçiliğini ziyaret ederek Roma Büyükelçisi Elif Çomoğlu Ülgen ve Vatikan Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Neslihan Altay'dan çalışmaları hakkında bilgi aldık.

Misyonlarımızda görevli personelimize çalışmalarında başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

(DHA)

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Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
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Anahtar Kelimeler:
Papa Numan Kurtulmuş Vatikan
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