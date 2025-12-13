HABER

TBMM’de 47 metrelik liste! CHP’li vekil kürsüden yere serdi: “Hepsine hayır demişler”

Taner Şahin

TBMM’de devam eden plan ve bütçe görüşmelerinde dikkat çeken anlar yaşanmaya devam ediyor. CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, AK Parti ve MHP oylarıyla reddedilen ve toplam uzunluğu 47 metreyi bulan listeyi TBMM Genel Kurulu’nda kürsüden yere sererek tepkisini dile getirdi.

Sağlık Bakanlığı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın 2026 yılı bütçelerinin görüşüldüğü Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'ndan dikkati çeken bir görüntü geldi.

CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, bu süreçte verdikleri önergelerin listesinin 47 metreyi bulduğunu belirtti ve ruloyu kürsüden salona doğru açtı.

Akay, bunların iktidar partisi AK Parti tarafından reddedildiğini belirterek tepkisini dile getirdi.

Önce Ankara'nın Ulus ilçesinde emeklilerin kaldığı ucuz otellerin görüntülerini paylaşan, ardından yedi bakan hariç kabinenin ultra lüks araçlarla kurula geldiğini belirten siyasetçi, 47 metrelik listeyi yere sererek şu ifadeleri kullandı:

"Bunlar 25-30 yıl memlekete hizmet etmiş, alın teriyle çabalamış… Bakıyorsunuz bunların şu an çoluğu çocuğu yok. 15-20 bin TL kira ödeyemediği için Ulus’taki ucuz otellerde kalıyorlar. Tuvalet ve banyo varsa 12, yoksa 6 bin TL’ye. Buna hiçbir vekilin vicdanının el verdiğini sanmıyorum. Yetkilerin buraları ziyaret edip önlem alması gerekiyor. Bir taraftan da bu var. Geçen yıl israf sergisi diye yayınlamıştım. Bakanların yüzde 95’i ultra lüks araçlarla gelmişti. Şimdi yine 7 bakan hariç ultra lüks araçlarla geldiler.

TBMM’de 47 metrelik liste! CHP’li vekil kürsüden yere serdi: “Hepsine hayır demişler” 1

Değerli milletvekilleri. 47 metrelik bir liste var elimde şu anda. Bu liste bizim plan bütçe görüşmeleri sırasında verdiğimiz önergeler.

Ben bunu şimdi şöyle sereyim.

'47 METRE ÖNERGE VERMİŞİZ, İKTİDAR PARTİSİ HEPSİNE HAYIR DEMİŞ'

Mesela bakın en düşük emekli maaşının net asgari ücretle olmasını istemişiz. Öğrencilere ücretsiz yemek verelim demişiz. Taşeron işçileri kadroya alalım demişiz. Öğretmenlere ikramiye verelim demişiz. 47 metre önerge vermişiz. İktidar partisi hepsine hayır demiş. Milletin omurgası kırılmış vaziyette. İnsanlar geçinemiyor.

TBMM’de 47 metrelik liste! CHP’li vekil kürsüden yere serdi: “Hepsine hayır demişler” 2

'EVET DEMEK İSTİYORLAR AMA SÖYLEYEMİYORLAR'

Ben biliyorum ki bazı milletvekilleri esasında evet demek istiyor ama sesli olarak dillendirilemiyor. Ama bu meclis niye var? Halk yararına olacak işlere 'evet' demek için var.

TBMM’de 47 metrelik liste! CHP’li vekil kürsüden yere serdi: “Hepsine hayır demişler” 3

'BU BÜTÇEYE HAYIR DİYORUZ'

Buradan halk için kullanmak üzere halkın talebini reddeden zihniyet, kaynaklarını yandaşlarına aktarmaya devam ediyor. İşler bunlar, vergi muafiyetleri bunlar, bir de bunlara Hazine kefile oluyor. 'Senin paran cebinde kalsın' diyorsun. Bu gidişat iyi bir gidişat değil. Biz bu bütçeye Cumhuriyet Halk Partisi olarak hayır diyoruz." (Kaynak: Nefes)

