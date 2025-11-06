HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

TBMM'de Türk Kızılay'ı işbirliğiyle Gazze konulu sanat sergisi açıldı

Meclis Şeref Holü'nde TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un himayelerinde, Türk Kızılay işbirliğiyle Gazze konulu "Hilalin Işığında" sanat sergisi açıldı. TBMM Şeref Holü'nde 8 Kasım'a kadar ziyarete açık olacak sergi, Ankara'nın ardından İstanbul, İzmir, Antalya, Gaziantep, Erzurum ve Trabzon'da da sanatseverlerle buluşacak.

TBMM'de Türk Kızılay'ı işbirliğiyle Gazze konulu sanat sergisi açıldı

Düzenlenen törende konuşan TBMM İdare Amiri, Türkiye-Filistin Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, Meclis'in milletin iradesini ve vicdanını temsil ettiğini belirtti.

Milletin meclisi TBMM'nin yıllarca Gazze'ye hizmet ettiğine işaret eden Turan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin, her zaman tarihin doğru yerinde durarak Gazzelilerle birlikte olmaya, yaraları sarmaya devam ettiğini dile getirdi.

TBMM de Türk Kızılay ı işbirliğiyle Gazze konulu sanat sergisi açıldı 1

Gazze'de yaşananların insanlık için turnusol kağıdı ve imtihan olduğunu, Gazzelilerin dünyaya ders verdiğini ifade eden Turan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bugün yeryüzünün her bir tarafında siyonist işgalciler kötülüğün sembolü olarak etiketlenmiştir. Gazze halkı bu uyanışa vesile olmuştur. Direnmeden hiçbir zafere ulaşmak mümkün değildir. Hiçbir zafere çiçekli yollardan ulaşılmaz. Bu Meclis de bu millet de bu ülke de bunun en canlı şahididir, tanığıdır. Biz bugüne kadar ne elde etmişsek, direnerek, mücadele ederek elde ettik."

Turan, Kudüs'ü ve Gazze'yi gündemlerinden düşürmeyeceklerini belirtti.

TBMM de Türk Kızılay ı işbirliğiyle Gazze konulu sanat sergisi açıldı 2

"PERSONELLERİMİZ HER GÜN AŞEVİMİZDEKİ SICAK YEMEĞİMİZİ ÇIKARMAYA DEVAM EDİYOR"

Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, kalplerin Gazze'de attığını söyledi. Gazze'nin açık hava hapishanesine dönüştürüldüğünü vurgulayan Yılmaz, Gazze'de çocukların ve ailelerin yaşam savaşı verdiğini belirtti. Yılmaz, Gazzelilerin dik duruşlarıyla dünyaya ders verdiğinin altını çizdi.

Türk milletinin Gazze konusunda duyarlı olduğunu ifade eden Yılmaz, Türk Kızılayın Gazze'deki çalışmalarını anlattı.

TBMM de Türk Kızılay ı işbirliğiyle Gazze konulu sanat sergisi açıldı 3

Yılmaz, "İnanıyorum ki süreç kalıcı barışa dönecek. Bir gün biz Gazze'ye elimizde çiçeklerle kendimiz de gideceğiz, o çocuklara sarılacağız. 'Kusura bakmayın, özür dileriz. Önceden gelemedik ama fırsat bulduğumuzda geldik' diyeceğiz. Duamız bu yönde." ifadelerini kullandı.

Törene milletvekilleri, TBMM Genel Sekreteri Hüseyin Kürşat Kırbıyık ve çok sayıda davetli katıldı.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI ERSOY, SERGİYİ GEZDİ

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da sergiyi ziyaret etti. Sergideki eserleri tek tek inceleyen Ersoy, sanatçılardan eserlere ilişkin bilgi aldı.

Eser sahiplerini tebrik eden Ersoy, daha sonra ziyaretçilerle ve sanatçılarla fotoğraf çektirdi.

TBMM de Türk Kızılay ı işbirliğiyle Gazze konulu sanat sergisi açıldı 4

Hat sanatçısı Dr. Ömer Faruk Dere küratörlüğünde hazırlanan "Hilalin Işığında" sergisinde, aralarında ressam İlhami Atalay, ebru sanatçısı Hikmet Barutçugil, hattat Hasan Çelebi, çini sanatçısı Timur Bilir'in de yer aldığı 194 sanatçının eseri bulunuyor.

Serginin "Hilalin Çocukları" bölümünde, Kızılay'ın rehberlik ve malzeme desteği sağladığı 14 çocuk sanatçının eserine yer veriliyor.

TBMM Şeref Holü'nde 8 Kasım'a kadar ziyarete açık olacak sergi, Ankara'nın ardından İstanbul, İzmir, Antalya, Gaziantep, Erzurum ve Trabzon'da da sanatseverlerle buluşacak.

(AA)

06 Kasım 2025
06 Kasım 2025

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Kaynak: AA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Soylu'dan Özel tepkisi: "Bizden kim muhatap olursa..."Soylu'dan Özel tepkisi: "Bizden kim muhatap olursa..."
Kahreden olay! 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybettiKahreden olay! 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Anahtar Kelimeler:
Gazze sergi tbmm
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
ABD'de bir ilk! New York'ta seçimi Mamdani kazandı

ABD'de bir ilk! New York'ta seçimi Mamdani kazandı

Kritik seçimin ardından Trump'tan sert sözler: "Egemenliğimizin bir kısmını kaybettik"

Kritik seçimin ardından Trump'tan sert sözler: "Egemenliğimizin bir kısmını kaybettik"

Victor Osimhen ile zafer gecesi!

Victor Osimhen ile zafer gecesi!

4 fenomen, ünlü boyoz tezgahına gitti! Ödedikleri para hepsini şoke etti: Dolandırıyor

4 fenomen, ünlü boyoz tezgahına gitti! Ödedikleri para hepsini şoke etti: Dolandırıyor

Altın için İslam Memiş '2 hafta' deyip seslendi 'Panik yapmıyoruz, başladı'

Altın için İslam Memiş '2 hafta' deyip seslendi 'Panik yapmıyoruz, başladı'

Narenciye bahçesinde toprağa saklı kesede çıktı! 5 milyon TL'lik altın ve para

Narenciye bahçesinde toprağa saklı kesede çıktı! 5 milyon TL'lik altın ve para

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.