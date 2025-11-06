TBMM'de Türk Kızılay'ı işbirliğiyle Gazze konulu sanat sergisi açıldı

Düzenlenen törende konuşan TBMM İdare Amiri, Türkiye-Filistin Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, Meclis'in milletin iradesini ve vicdanını temsil ettiğini belirtti.

Milletin meclisi TBMM'nin yıllarca Gazze'ye hizmet ettiğine işaret eden Turan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin, her zaman tarihin doğru yerinde durarak Gazzelilerle birlikte olmaya, yaraları sarmaya devam ettiğini dile getirdi.

Gazze'de yaşananların insanlık için turnusol kağıdı ve imtihan olduğunu, Gazzelilerin dünyaya ders verdiğini ifade eden Turan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bugün yeryüzünün her bir tarafında siyonist işgalciler kötülüğün sembolü olarak etiketlenmiştir. Gazze halkı bu uyanışa vesile olmuştur. Direnmeden hiçbir zafere ulaşmak mümkün değildir. Hiçbir zafere çiçekli yollardan ulaşılmaz. Bu Meclis de bu millet de bu ülke de bunun en canlı şahididir, tanığıdır. Biz bugüne kadar ne elde etmişsek, direnerek, mücadele ederek elde ettik."

Turan, Kudüs'ü ve Gazze'yi gündemlerinden düşürmeyeceklerini belirtti.

"PERSONELLERİMİZ HER GÜN AŞEVİMİZDEKİ SICAK YEMEĞİMİZİ ÇIKARMAYA DEVAM EDİYOR"

Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, kalplerin Gazze'de attığını söyledi. Gazze'nin açık hava hapishanesine dönüştürüldüğünü vurgulayan Yılmaz, Gazze'de çocukların ve ailelerin yaşam savaşı verdiğini belirtti. Yılmaz, Gazzelilerin dik duruşlarıyla dünyaya ders verdiğinin altını çizdi.

Türk milletinin Gazze konusunda duyarlı olduğunu ifade eden Yılmaz, Türk Kızılayın Gazze'deki çalışmalarını anlattı.

Yılmaz, "İnanıyorum ki süreç kalıcı barışa dönecek. Bir gün biz Gazze'ye elimizde çiçeklerle kendimiz de gideceğiz, o çocuklara sarılacağız. 'Kusura bakmayın, özür dileriz. Önceden gelemedik ama fırsat bulduğumuzda geldik' diyeceğiz. Duamız bu yönde." ifadelerini kullandı.

Törene milletvekilleri, TBMM Genel Sekreteri Hüseyin Kürşat Kırbıyık ve çok sayıda davetli katıldı.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI ERSOY, SERGİYİ GEZDİ

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da sergiyi ziyaret etti. Sergideki eserleri tek tek inceleyen Ersoy, sanatçılardan eserlere ilişkin bilgi aldı.

Eser sahiplerini tebrik eden Ersoy, daha sonra ziyaretçilerle ve sanatçılarla fotoğraf çektirdi.

Hat sanatçısı Dr. Ömer Faruk Dere küratörlüğünde hazırlanan "Hilalin Işığında" sergisinde, aralarında ressam İlhami Atalay, ebru sanatçısı Hikmet Barutçugil, hattat Hasan Çelebi, çini sanatçısı Timur Bilir'in de yer aldığı 194 sanatçının eseri bulunuyor.

Serginin "Hilalin Çocukları" bölümünde, Kızılay'ın rehberlik ve malzeme desteği sağladığı 14 çocuk sanatçının eserine yer veriliyor.

TBMM Şeref Holü'nde 8 Kasım'a kadar ziyarete açık olacak sergi, Ankara'nın ardından İstanbul, İzmir, Antalya, Gaziantep, Erzurum ve Trabzon'da da sanatseverlerle buluşacak.

