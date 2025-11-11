HABER

TBMM duyurdu: Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu toplantısı ertelendi

Türkiye Büyük Millet Meclisi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 13 Kasım'da yapılması planan Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu toplantısının ertelendiği duyuruldu. Komisyon toplantısının, Gürcistan'da düşen Türk askeri kargo uçağı sebebiyle ertelendiği belirtildi.

Mustafa Fidan

Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun, 13 Kasım 2025 Perşembe günü gerçekleştirileceği toplantının ertelendiği duyuruldu. TBMM tarafından yapılan açıklamada toplantının, kahraman Mehmetçiklerimizi taşıyan askeri kargo uçağımızın Azerbaycan'dan ülkemize dönüşü esnasında Gürcistan’da düşmesi nedeniyle ertelendiği belirtildi.

KOMİSYON TOPLANTISI DÜŞEN KARGO UÇAĞI SEBEBİYLE ERTELENDİ

TBMM resmi X hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun, 13 Kasım 2025 Perşembe günü gerçekleştirileceği duyurulan 17. toplantısı, kahraman Mehmetçiklerimizi taşıyan askeri kargo uçağımızın Azerbaycan'dan ülkemize dönüşü esnasında Gürcistan’da düşmesi nedeniyle ertelenmiştir.

Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu olarak; şehitlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine sabır, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve aziz milletimize başsağlığı diliyoruz."

GEÇEN HAFTA YAPILMASI PLANAN 17. TOPLANTI ERTELENMİŞTİ

6 Kasım 2025 tarihinde yapılması planlanan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun yarın yapılması planlanan 17. toplantısı ertelenmişti. Komisyonun koordinatörlerinden olan CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, basın mensuplarının sorularını yanıtlamış, toplantının teknik nedenlerle ertelendiğini belirtmişti.

11 Kasım 2025
11 Kasım 2025

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

