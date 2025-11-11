TBMM duyurdu: Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu toplantısı ertelendi

Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun, 13 Kasım 2025 Perşembe günü gerçekleştirileceği toplantının ertelendiği duyuruldu. TBMM tarafından yapılan açıklamada toplantının, kahraman Mehmetçiklerimizi taşıyan askeri kargo uçağımızın Azerbaycan'dan ülkemize dönüşü esnasında Gürcistan’da düşmesi nedeniyle ertelendiği belirtildi.

KOMİSYON TOPLANTISI DÜŞEN KARGO UÇAĞI SEBEBİYLE ERTELENDİ

TBMM resmi X hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun, 13 Kasım 2025 Perşembe günü gerçekleştirileceği duyurulan 17. toplantısı, kahraman Mehmetçiklerimizi taşıyan askeri kargo uçağımızın Azerbaycan'dan ülkemize dönüşü esnasında Gürcistan’da düşmesi nedeniyle ertelenmiştir.

Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu olarak; şehitlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine sabır, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve aziz milletimize başsağlığı diliyoruz."

Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun, 13 Kasım 2025 Perşembe günü gerçekleştirileceği duyurulan 17. toplantısı, kahraman Mehmetçiklerimizi taşıyan askeri kargo uçağımızın Azerbaycan'dan ülkemize dönüşü esnasında Gürcistan’da düşmesi nedeniyle ertelenmiştir.… — TBMM (@TBMMresmi) November 11, 2025

GEÇEN HAFTA YAPILMASI PLANAN 17. TOPLANTI ERTELENMİŞTİ

6 Kasım 2025 tarihinde yapılması planlanan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun yarın yapılması planlanan 17. toplantısı ertelenmişti. Komisyonun koordinatörlerinden olan CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, basın mensuplarının sorularını yanıtlamış, toplantının teknik nedenlerle ertelendiğini belirtmişti.