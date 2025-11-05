HABER

Yarın gerçekleştirilecekti: Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Dayanışma Komisyonu ertelendi!

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun yarın yapılması planlanan 17. toplantısı ertelendi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Terörsüz Türkiye" süreci kapsamında çalışmalarını sürdüren Milli Dayanışma ve Kardeşlik Komisyonu’nun koordinatör grup başkanvekillerini makamında kabul etti. Kabulde AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız ve Yeni Yol Partisi Grup Başkanı Bülent Kaya yer aldı. Kabul öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, görüşmenin yarınki toplantıyla ilgili olabileceğini ve komisyon toplantısının basına kapalı olacağını söyledi.

Yaklaşık 1,5 saat süren kabul sonrası CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Yarınki toplantının teknik nedenlerle ertelendiğini dile getiren Emir, "Önümüzdeki hafta perşembe yapılması planlanıyor. Kabulde Meclis Başkanı Kurtulmuş ile komisyon raporu belgesinin yöntemiyle ilgili bir istişare fırsatı bulduk. Sayın Meclis Başkanı önümüzdeki hafta başında tekrar grup başkan vekillerini toplayıp, böyle bir toplantı daha yapmayı düşündüğünü iletti bize. Tabii kendi takdirleridir. Dolayısıyla da önümüzdeki hafta başında bir toplantı ve sonrasında da önümüzdeki perşembe de komisyon toplantısı planlanıyor" şeklinde konuştu.

"İMRALI'YA GİDİŞ KONUSU GÜNDEME GELMEDİ"

Komisyonun dinleyeceği kişilerle ilgili teknik sorunlardan dolayı bir erteleme yapıldığının altını çizen Emir, "Toplantıda konuştuğumuz başlık; hem bu haftaki toplantının yapılmayacak olması hem de önümüzdeki hafta yapılacak toplantının planlaması ve raporlamayla ilgili usul alışverişinde bulunduk. İmralı'ya gidiş konusu gündeme gelmedi. Meclis Başkanlığı da resmi bir açıklama yapacaktır" dedi.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
tbmm
