TBMM Engelli Bireylerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu İzmir’de

TBMM Engelli Bireylerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu, engelli bireyler ile ailelerinin yaşadığı sorunları ve çözüm önerilerini ele almak üzere Ege Bölgesi İstişare Toplantısı için İzmir’de bir araya geldi. Program kapsamında komisyon üyeleri, sabah saatlerinde önce Ege Üniversitesi Engelli Çocuklar Rehabilitasyon ve Eğitim Parkı Araştırma ve Uygulama Merkezini ziyaret etti. Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, AK Parti İzmir Milletvekili ve TBMM Engelli Bireylerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu Başkanı Dr. Mehmet Kasapoğlu’nu ve komisyon üyelerini makamında ağırladı. Komisyon, Ege Üniversitesinde engelliklere yönelik gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi alırken, engellilerin sorunlarını dinledi.

Komisyon üyeleri daha sonra İzmir’in Bornova ilçesindeki Hasan Tahsin Özel Eğitim Meslek Okulu’nda incelemelerde bulundu. Komisyon Başkanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun yanı sıra komisyon üyesi milletvekilleri, okulda çeşitli derslikleri gezerek yürütülen eğitim faaliyetlerini yerinde değerlendirdi. Ziyarette engelli bireylerin eğitim süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik ihtiyaç ve talepler de ele alındı. TBMM Engelli Bireylerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu’nun çalışmaları hakkında gazetecilere açıklamalarda bulunan Komisyon Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Masada değil sahadayız. 81 ildeki konuların, sorunların ve güzel uygulamaların tespitini yapıyor; her alanda fotoğrafın tümüne yönelik çalışıyoruz. Bu fotoğrafı çekmeye yönelik olarak özellikle eğitimin önemli bir alan olduğunu biliyor, eğitimden sağlığa, spordan istihdama kadar her alanda bireylerin var olmasını ve tüm alanlara erişilebilirliğin sağlanmasını amaçlıyoruz. Bu nedenle tüm alanlardaki işbirliğini daha yukarılara taşımak temel gayretimizdir. Bu çerçevede herkesi dinlemek, ortak aklı güçlendirmek için bugün Ege Bölgesi’ndeki 8 ili İzmir’de bir araya getiriyoruz" dedi.

Türkiye genelinde ziyaretler

Yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları, kamu kurumları ve tüm paydaşların yaşanan sorunları ve iyi uygulamaları ortaya koyduğunu aktaran Kasapoğlu, "Komisyon olarak hem sorunlara yönelik çözüm önerilerini yine bu süreçleri yaşayan bireyler, aileler ve paydaşlarla birlikte tüm yönleriyle değerlendiriyor hem de bu önerileri dinleyip geliştirmeye çalışıyoruz. İşbirliklerinin geliştirilmesi, bilincin ve duyarlılığın artırılması noktasında diyaloglarımızı güçlendiriyor ve çalışmaların sonunda tüm bunları komisyon raporumuzda en güçlü şekilde ifade edeceğiz. Asıl olan bilinçtir; asıl olan bu bilincin ve duyarlılığın geliştirilmesidir. Bu konu sadece komisyon üyelerinin değil, 86 milyonun ortak duyarlılık konusudur. Bu nedenle bölge bölge, il il dolaşarak her bir kişinin sürece dahil olmasını çok önemsiyoruz. Bu okulda öğrencilerimizin hayata bir aktör olarak katılımını ve ortaya konulan rehabilitasyon gayretlerini görüyoruz. Az önce öğrencilerimizin metal çalışmalarından seramik üretimine, peyzaj ve bitkiden tarım üretimine, gastronomiden müziğe kadar her alanda gösterdikleri çabaya tanık olduk. Amacımız bu gayretleri çoğaltmaktır. Bu bilinç ve duyarlılıkla bu çabaların artacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

İzmir’e Yaşam Merkezi Projesi

Manisa Organize Sanayi Bölgesi’nin başlattığı Zeki Yaşam Merkezi Projesi büyük önem taşıdığını belirten Kasapoğlu, "Bu proje, eğitim süreci sonrası istihdamı ve engelli bireylerin hayatın tüm yönlerinde var olmasını desteklemesi açısından çok değerlidir. Bu projenin İzmir’de de hayata geçirilmesi için İzmir Ticaret Odası başta olmak üzere diğer ekonomik aktörlerle, sivil toplum örgütleriyle ve paydaşlarla konuyu masaya yatıracağız. Yerel yönetim, sivil toplum, kamu ve özel sektörle birlikte İzmir’deki bu çıtayı da yükselteceğimize inanıyorum" diye ekledi.

