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TBMM Genel Kurulu’nda "Talat Paşa’nın yüzbinlerce Ermeni'nin ölümünden sorumlu" sözleri gerginlik yarattı

TBMM Genel Kurulu’nda Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşmeleri sırasında gerginlik yaşandı. DEM Parti Vekil George Aslan'ın "Talat Paşa yüzbinlerce Ermen'nin ölümünden sorumlu" sözleri üzerine tansiyon yükseldi.

TBMM Genel Kurulu’nda "Talat Paşa’nın yüzbinlerce Ermeni'nin ölümünden sorumlu" sözleri gerginlik yarattı

Kanun teklifinin 12. Maddesi üzerine DEM Parti Mardin Milletvekili George Aslan söz aldı. Aslan, Mansur Yavaş’ın Talat Paşa’nın anıtının yapıldığını söyleyerek, Talat Paşa’nın yüzbinlerce Ermeninin ölümünden sorumlu olduğunu belirtti. TBMM Başkanvekili Tekin Bingöl, Aslan’ı uyardı.

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'ERMENİ' İFADESİNE TEPKİ

İYİ Parti Manisa Milletvekili Şenol Sunat, Aslan’a tepki göstererek, "Maalesef görüyoruz ki bu kürsüye çıkan bazı partilerin mensupları tarihi saptırarak ve Yüce Türk milletine iftira atarak ve burada hainleri kutsayarak konuşma yapmamalıdır. Şunu bilin ki Türk milleti olarak ne Talat Paşa’ya ne sözde Ermeni soykırımı denilen ve yabancı kaynakların emperyal güçlerin sizlerin beyinlerine soktukları bu iftiraları asla Türk milleti kabul edemez" şeklinde konuştu.

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TEPKİLER YÜKSELİNCE OTURUMA ARA VERİLDİ

Sunat’a DEM Parti grubu tepki gösterdi. DEM Parti grubu Sunat’a tepkilerine devam edince İYİ Parti Denizli Milletvekili ve Katip üye Yasin Öztürk, TBMM Başkanvekili Tekin Bingöl’e tepki gösterdi. Bunun üzerine Bingöl oturuma 10 dakika ara verdi.

ÖZTÜRK’E KINAMA CEZASI VERİLDİ

Aranın ardından Başkanvekili Tekin Bingöl, İYİ Partili Katip üye Yasin Öztürk’e kınama cezası verilmesini talep etti. Öztürk’e kendini savunması için on dakika süre verildi. Öztürk, Türk milletine hakaret edildiğini söyledi. Daha sonra yapılan oylamada Öztürk’e kınama cezası verildi.

(İHA)Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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İYİ Parti tbmm DEM Parti
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