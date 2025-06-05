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TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Akar'dan 'milli birlik ve beraberlik' mesajı

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, güçlü olmanın sadece topla, tüfekle, silahla olmadığını, milli birlik ve beraberliğin de olması gerektiğini söyledi.

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Akar'dan 'milli birlik ve beraberlik' mesajı

Akar, AK Parti Kayseri İl Başkanlığı binasında düzenlenen bayramlaşma programında, herkesin Kurban Bayramı'nı tebrik etti.

Milli birlik ve beraberliğe vurgu yapan Akar, gençlere vatanını, milletini, sancağını, şehidini, gazisini, milli ve manevi değerleri öğretmenin önemine vurgu yaptı.

"İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" anlayışıyla çalıştıklarını ifade eden Akar, "Dolayısıyla birliğimizi ve beraberliğimizi her vesileyle tahkim edeceğiz. Onu güçlendireceğiz, kuvvetlendireceğiz, tek yumruk, tek yürek olacağız. Biz böyle olduğumuz takdirde inanın bizim yenemeyeceğimiz zorluk, aşamayacağımız engel, yapamayacağımız görev yok." diye konuştu.

Akar, Gazze'deki zulme sessiz kalınmaması gerektiğine dikkati çekti.

Bölgede yaşanan gerilime de değinen Akar, şunları kaydetti:

"Ne zaman ne olacağı belli değil. Onun için bizim güçlü olmamız lazım. Güçlü olmak demek sadece topla, tüfekle, silahla olmuyor. Milli birlik ve beraberliğimizin olması lazım. Bunun için de birbirimizi sevmemiz, saymamız lazım. Bu bayram günlerini birliğimize, beraberliğimize katkı sağlamak için bir vesile kabul etmek, birbirimize sarılmak lazım. Kırgınlıkları, dargınlıkları, küskünlükleri mutlaka gidermek gerekir. Bir ve beraber yaşadığımız sürece Allah'ın izniyle bizim gerçekten büyük ve güçlü Türkiye için ilerlememize hiçbir engel yok."

Programda, AK Parti Kayseri milletvekilleri Ayşe Böhürler, Şaban Çopuroğlu, Murat Cahid Cıngı, Sayın Bayar Özsoy ve Dursun Ataş ile Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan ve milletvekilleri, partililerle bayramlaştı. (AA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kayseri
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