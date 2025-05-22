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TBMM'ye giremeyince havaya ateş açtı! Polisi görünce kaçmaya çalıştı

TBMM önünde bir yetkiliyle görüşmek isteyen şahıs, görüşmeye izin verilmeyince havaya 3 el ateş açtı. Polislerin geldiğini gören şahıs silahını atarak kaçmaya çalıştı. Ekipler şahsı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

TBMM'ye giremeyince havaya ateş açtı! Polisi görünce kaçmaya çalıştı

Olay, Ankara’nın Çankaya ilçesinde bulunan TBMM Milli Egemenlik Parkı’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, TBMM’ye taksiyle gelen şahıs, Meclis'te bir yetkiliyle görüşmek istedi.

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3 EL ATEŞ AÇTI

Meclise alınmayan ve ailevi problemler yaşadığı öğrenilen şahıs, TBMM Milli Egemenlik Parkı’na gelerek silahıyla havaya 3 el ateş etti.

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Meclis polisleri, silah seslerini duyarak olay yerine geldi.

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GÖZALTINA ALINDI

Polisleri gören şahıs, silahını atarak kaçmaya çalıştı. Ekipler, şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı. (İHA)

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AW460772_15Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
tbmm
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