TCG Alemdar, Tekirdağ'da ziyarete açıldı

Türk Deniz Kuvvetlerinin denizaltı arama kurtarma gemisi TCG Alemdar, Tekirdağ'da vatandaşları ağırlıyor.

TCG Alemdar, Tekirdağ'da ziyarete açıldı

TCG Alemdar, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Ceyport Limanı'na yanaştı.

Gruplar halinde gemiye alınan ziyaretçilere askerler eşlik etti.

Görevli askerler, gezdirdikleri konuklara gemiye ilişkin bilgi verdi.

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Aytuğ Yörüyüş de gemiyi ziyaret etti.

Vatandaşlardan Ümit Akyüz, AA muhabirine, ailesiyle birlikte gemiyi görmeye geldiğini söyledi.

Geminin vatandaşların ziyaretine açılmasının çok anlamlı olduğunu belirten Akyüz, gemiyi tanıma fırsatı veren yetkililere teşekkür etti.

Diyarbakır'da şaşkına çeviren olay! 26 yıldır evlilerdi: Böyle ayrılık sebebi görülmedi!

Bir anda hepsi birden sırtını döndü

Galatasaray ve Trabzonspor da var! İşte Zorbay Küçük'ün yönettiği son 5 maç

Mehmet Şef’in restoranındaki tadım menüsü fiyatı gündemde!

Vatandaşlar son yıllarda sağlıklı ve ucuz diye alıyor: 'Satışlarımız çok iyi'

AYM'den memur ve emekliyi üzecek karar

