TCG Anadolu’nun Zafer Yolculuğu İstanbul’da son buldu

Gençlik ve Spor Bakanlığı koordinasyonunda, TCG Anadolu Gemisi’nde Millî Savunma Bakanlığı işbirliğiyle Malazgirt Zaferi’nin 954.

Gençlik ve Spor Bakanlığı koordinasyonunda, TCG Anadolu Gemisi’nde Millî Savunma Bakanlığı işbirliğiyle Malazgirt Zaferi’nin 954. yıl dönümü ve 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla düzenlenen "Zafer Yolculuğu" İstanbul’da sona erdi.

Çanakkale Zaferi’nin 110. yılı etkinlikleri kapsamında hayata geçirilen programa akademik, kültürel, sportif ve teknolojik alanlarda başarı gösteren 350 genç davet edildi. Gençler, hem Türkiye’nin ilk SİHA gemisi TCG Anadolu’yu yakından tanıma hem de "Mavi Vatan" vizyonunu yerinde gözlemleme fırsatı bulacak. Yıl boyunca 110 bin genci Çanakkale’deki şehitlikler ve tarihi alanlarla buluşturan büyük organizasyonun lansmanı niteliğindeki yolculuğa, özellikle mühendislik ve teknik bölümlerde öğrenim gören öğrenciler ile milli teknoloji hamlesine ilgi duyan gençlerin katıldığı bildirildi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da gün boyunca gemide gençlere eşlik ederek heyecanlarına ortak oldu. Etkinliğe Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Donanma Komutanı Oramiral Kadir Yıldız, Harp Filosu Komutanı Tümamiral M.Baybars Küçükatay, Donanma Harekat Başkanı Tuğamiral Rüştü Sezer, Deniz Hava Komutanı Tuğamiral Mehmet Savaş Eser de katıldı.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak " Yolculuğumuza başladık gençlerimizle beraber Çanakkale’den. Şimdi geminin köprüyü üstündeyiz. Gemi seyir halinde köprü üstünde zabitlerimizle beraber seyri takip ediyoruz. Şu anda gemimiz 18.8 Knot’la istanbul’a doğru devam ediyor yoluna. Burada köprünün üstündeki zabitlerimiz her biri kendi görevlerini yerine getiriyorlar.

Tabii gençlerimiz heyecanlı. Şu anda bir brifing alıyorlar geminin özellikleri ile ilgili. Gemide, nasıl davranmaları gerektiği ile ilgili brifing alıyorlar. Çok mutlular gözlerinde bir heyecan var.

Bizim de zafer haftamız bu Mavi Vatan’da Zafer Yolculuğu çok ses getirdi. Gençlerimiz heyecanlı basımımıza da teşekkür ediyoruz. Milli Savunma Bakanımıza teşekkür ediyorum Sayın Yaşar Güler’e , Deniz Kuvvetleri komutanımıza, donanma komutanımıza gemilerimizin mürettebatına, komutanına teşekkür ediyoruz. Gerçekten gurur verici bir tablo yaşıyoruz. Hakikaten Türk Donanmasının amiral gemisindeyiz" dedi.

Zafer yolculuğu boyunca gençler TCG Anadolu’yu yakından tanıma ve görme fırsatı buldular. Geminin uçuş güvertesinde Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu gençler ile sohbet ederek hatıra fotoğrafları çektirdiler. Etkinlikte ayrıca kapalı uçak güvertesinde gençlere denizcilik ve donanma hakkında çeşitli konuları içeren brifingler sunuldu.

TCG Anadolu'nun Zafer Yolculuğu İstanbul'da son buldu 6

